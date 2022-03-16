https://arabic.sputniknews.com/20220316/إيطاليا-تعلن-بناء-6-مزارع-رياح-لإنتاج-الكهرباء-1059990541.html
إيطاليا تعلن بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء
إيطاليا تعلن بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء
تسعى الحكومة الإيطالية إلى التوسع في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف عالمية بشأن إمدادات... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:13+0000
2022-03-16T16:13+0000
2022-03-16T16:13+0000
اقتصاد
إيطاليا
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وتقول وكالة "رويترز" إن الحكومة الإيطالية أعطت الضوء الأخضر، قبل أيام، للبدء في تشييد 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى 418 ميغاوات.ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر إقامة مزارع الرياح الست في المناطق الجنوبية والوسطى من إيطاليا.وتكثف الحكومة الإيطالية جهودها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2025، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.وتمثل إيطاليا واحدة من أكثر الدول المستهكلة للغاز الطبيعي في القارة الأوروبية، وتصل نسبة ما تستورده من إجمالي استهلاكها إلى 95 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/تركيب-أضخم-توربينة-رياح-لتوليد-الكهرباء-في-الصين-فيديو-1058657641.html
https://arabic.sputniknews.com/20211221/أكبر-مزرعة-رياح-بحرية-في-العالم-تبدأ-الإنتاج-لأول-مرة-1054429490.html
إيطاليا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, إيطاليا
إيطاليا تعلن بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء
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تسعى الحكومة الإيطالية إلى التوسع في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة.
وتقول وكالة "رويترز" إن الحكومة الإيطالية
أعطت الضوء الأخضر، قبل أيام، للبدء في تشييد 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء
بطاقة إجمالية تصل إلى 418 ميغاوات.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر إقامة مزارع الرياح
الست في المناطق الجنوبية والوسطى من إيطاليا.
وتكثف الحكومة الإيطالية جهودها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2025، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
21 ديسمبر 2021, 21:38 GMT
وتمثل إيطاليا واحدة من أكثر الدول المستهكلة للغاز الطبيعي
في القارة الأوروبية، وتصل نسبة ما تستورده من إجمالي استهلاكها إلى 95 في المئة.