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إيطاليا تعلن بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء
إيطاليا تعلن بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء
تسعى الحكومة الإيطالية إلى التوسع في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف عالمية بشأن إمدادات... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T16:13+0000
2022-03-16T16:13+0000
اقتصاد
إيطاليا
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وتقول وكالة "رويترز" إن الحكومة الإيطالية أعطت الضوء الأخضر، قبل أيام، للبدء في تشييد 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى 418 ميغاوات.ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر إقامة مزارع الرياح الست في المناطق الجنوبية والوسطى من إيطاليا.وتكثف الحكومة الإيطالية جهودها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2025، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.وتمثل إيطاليا واحدة من أكثر الدول المستهكلة للغاز الطبيعي في القارة الأوروبية، وتصل نسبة ما تستورده من إجمالي استهلاكها إلى 95 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/تركيب-أضخم-توربينة-رياح-لتوليد-الكهرباء-في-الصين-فيديو-1058657641.html
https://arabic.sputniknews.com/20211221/أكبر-مزرعة-رياح-بحرية-في-العالم-تبدأ-الإنتاج-لأول-مرة-1054429490.html
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اقتصاد, إيطاليا

إيطاليا تعلن بناء 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء

16:13 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABYمزرعة رياح بحرية في إنجلترا
مزرعة رياح بحرية في إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABY
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تسعى الحكومة الإيطالية إلى التوسع في إنشاء مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة.
وتقول وكالة "رويترز" إن الحكومة الإيطالية أعطت الضوء الأخضر، قبل أيام، للبدء في تشييد 6 مزارع رياح لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى 418 ميغاوات.
مزرعة رياح بحرية في إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
تركيب أضخم توربينة رياح لتوليد الكهرباء في الصين... فيديو
15 فبراير, 14:45 GMT
ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر إقامة مزارع الرياح الست في المناطق الجنوبية والوسطى من إيطاليا.
وتكثف الحكومة الإيطالية جهودها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2025، إلى جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
مزرعة رياح بحرية في إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ الإنتاج لأول مرة
21 ديسمبر 2021, 21:38 GMT
وتمثل إيطاليا واحدة من أكثر الدول المستهكلة للغاز الطبيعي في القارة الأوروبية، وتصل نسبة ما تستورده من إجمالي استهلاكها إلى 95 في المئة.
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