https://arabic.sputniknews.com/20220316/ابنة-الفنان-أحمد-حلاوة-تعلن-إصابة-والداتها-بجلطة-بسبب-الشائعات-1059975814.html
ابنة الفنان أحمد حلاوة تعلن إصابة والدتها بجلطة بسبب الشائعات
ابنة الفنان أحمد حلاوة تعلن إصابة والدتها بجلطة بسبب الشائعات
أعلنت هبة حلاوة، ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الأربعاء، إصابة والدتها بجلطة، بسبب الشائعات التي طالت والدها. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:43+0000
2022-03-16T12:43+0000
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وقالت هبة حلاوة، في تصريحات تلفزيونية، إن والدها الفنان أحمد حلاوة، حالته الصحية مستقرة الآن، بعد تعرضه لأزمة صحية، بالإضافة إلى الشائعات التي طالته وتتضمنت أنباء عن وفاته، بحسب موقع "المصري اليوم".وأضافت: "حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفي شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف ويسمع هذه الشائعات".وتابعت هبة حلاوة: "الحقيقة الأسرة كلها أصيبت بفيروس كورونا، بس بابا وماما الإصابة كانت أشد".وأكملت: "أمي تعبت الأول ومن حزن والدي عليها تعب هو كمان، ولكن هي تعافت وخرجت من العزل وأول لما خرجت جالها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".
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ابنة الفنان أحمد حلاوة تعلن إصابة والدتها بجلطة بسبب الشائعات
12:43 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت هبة حلاوة، ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الأربعاء، إصابة والدتها بجلطة، بسبب الشائعات التي طالت والدها.
وقالت هبة حلاوة، في تصريحات تلفزيونية، إن والدها الفنان أحمد حلاوة، حالته الصحية مستقرة الآن، بعد تعرضه لأزمة صحية، بالإضافة إلى الشائعات التي طالته وتتضمنت أنباء عن وفاته، بحسب موقع "المصري اليوم".
وأضافت: "حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفي شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف ويسمع هذه الشائعات".
وتابعت هبة حلاوة: "الحقيقة الأسرة كلها أصيبت بفيروس كورونا
، بس بابا وماما الإصابة كانت أشد".
وأكملت: "أمي تعبت الأول ومن حزن والدي عليها تعب هو كمان، ولكن هي تعافت وخرجت من العزل وأول لما خرجت جالها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".