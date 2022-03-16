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ابنة الفنان أحمد حلاوة تعلن إصابة والدتها بجلطة بسبب الشائعات
ابنة الفنان أحمد حلاوة تعلن إصابة والدتها بجلطة بسبب الشائعات
أعلنت هبة حلاوة، ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الأربعاء، إصابة والدتها بجلطة، بسبب الشائعات التي طالت والدها. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:43+0000
2022-03-16T12:58+0000
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وقالت هبة حلاوة، في تصريحات تلفزيونية، إن والدها الفنان أحمد حلاوة، حالته الصحية مستقرة الآن، بعد تعرضه لأزمة صحية، بالإضافة إلى الشائعات التي طالته وتتضمنت أنباء عن وفاته، بحسب موقع "المصري اليوم".وأضافت: "حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفي شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف ويسمع هذه الشائعات".وتابعت هبة حلاوة: "الحقيقة الأسرة كلها أصيبت بفيروس كورونا، بس بابا وماما الإصابة كانت أشد".وأكملت: "أمي تعبت الأول ومن حزن والدي عليها تعب هو كمان، ولكن هي تعافت وخرجت من العزل وأول لما خرجت جالها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".
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ابنة الفنان أحمد حلاوة تعلن إصابة والدتها بجلطة بسبب الشائعات

12:43 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 16.03.2022)
© AFP 2022 / -ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا
ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت هبة حلاوة، ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الأربعاء، إصابة والدتها بجلطة، بسبب الشائعات التي طالت والدها.
وقالت هبة حلاوة، في تصريحات تلفزيونية، إن والدها الفنان أحمد حلاوة، حالته الصحية مستقرة الآن، بعد تعرضه لأزمة صحية، بالإضافة إلى الشائعات التي طالته وتتضمنت أنباء عن وفاته، بحسب موقع "المصري اليوم".
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وأضافت: "حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفي شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف ويسمع هذه الشائعات".
وتابعت هبة حلاوة: "الحقيقة الأسرة كلها أصيبت بفيروس كورونا، بس بابا وماما الإصابة كانت أشد".
وأكملت: "أمي تعبت الأول ومن حزن والدي عليها تعب هو كمان، ولكن هي تعافت وخرجت من العزل وأول لما خرجت جالها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".
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