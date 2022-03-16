https://arabic.sputniknews.com/20220316/ابن-زايد-يجدد-دعوة-الإمارات-إلى-ضرورة-حل-النزاعات-الدولية-بالسبل-السلمية-والدبلوماسية-1059979146.html
ابن زايد يجدد دعوة الإمارات إلى ضرورة حل النزاعات الدولية بالسبل السلمية والدبلوماسية
ابن زايد يجدد دعوة الإمارات إلى ضرورة حل النزاعات الدولية بالسبل السلمية والدبلوماسية
قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعو إلى "ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:19+0000
2022-03-16T13:19+0000
2022-03-16T13:21+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، أن ولي عهد أبوظبي، "بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عددا من الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية واستقرار أسواق الطاقة".وأوضحت الوكالة، أن الجانبين تبادلا "وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية، إلى جانب استقرار أسواق الطاقة العالمية. من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده "تولي اهتماما خاصا لتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".وكان مكتب وزير الخارجية البريطاني، قال إن رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحثا فرص زيادة التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.وأشار المكتب أيضا إلى أن جونسون وابن زايد اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.ويزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد على موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-وابن-زايد-يتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجالات-الأمن-والدفاع-1059972431.html
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ابن زايد يجدد دعوة الإمارات إلى ضرورة حل النزاعات الدولية بالسبل السلمية والدبلوماسية
13:19 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعو إلى "ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية- وام
، أن ولي عهد أبوظبي، "بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عددا من الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية واستقرار أسواق الطاقة".
وأوضحت الوكالة، أن الجانبين تبادلا "وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية، إلى جانب استقرار أسواق الطاقة العالمية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده "تولي اهتماما خاصا لتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".
وكان مكتب وزير الخارجية البريطاني، قال إن رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحثا فرص زيادة التعاون بين البلدين
في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.
وأشار المكتب أيضا إلى أن جونسون وابن زايد اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.
ويزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد على موسكو.