https://arabic.sputniknews.com/20220316/ارتفاع-برج-إيفل-يزداد-بمقدار-6-أمتار-فيديو-1059971174.html
ارتفاع برج "إيفل" يزداد بمقدار 6 أمتار... فيديو
ارتفاع برج "إيفل" يزداد بمقدار 6 أمتار... فيديو
ازداد ارتفاع برج إيفل، أحد أشهر معالم العاصمة الفرنسية باريس، بمقدار 6 أمتار، وذلك بعد أن تم تزويده مؤخرا بهوائي للبث الإذاعي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:42+0000
2022-03-16T11:42+0000
2022-03-16T11:56+0000
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ازداد ارتفاع رج إيفل في باريس بعد تثبيت الهوائي على قمته، حيث تم نقل هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار بواسطة مروحية، وحرص عدد قليل من المتفرجين والسياح على متابعة عملية تثبيت الهوائي بالرغم من الطقس السيء، حسبما ذكرت "يورونيوز".وتسبب الطقس السيئ والأمطار في تأجيل العملية لنحو ثلاث ساعات، تم بعدها تثبيت الهوائي بنجاح، ومن المقرر أن يسمح الهوائي المثبت حديثا بتغطية منطقة إيل دو فرانس بأكملها (باريس وضواحيها)، بالبث الإذاعي الرقمي الأرضي (DAB+).واستغرقت العملية حوالي خمس عشرة دقيقة، وهو الوقت الذي قامت فيه المروحية بتثبيت الهوائي في الأعلى حيث كان أحد الفنيين ينتظر على قمة البرج لتثبيته.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ارتفاع برج "إيفل" يزداد بمقدار 6 أمتار... فيديو
11:42 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
ازداد ارتفاع برج إيفل، أحد أشهر معالم العاصمة الفرنسية باريس، بمقدار 6 أمتار، وذلك بعد أن تم تزويده مؤخرا بهوائي للبث الإذاعي.
ازداد ارتفاع رج إيفل في باريس بعد تثبيت الهوائي على قمته، حيث تم نقل هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار بواسطة مروحية، وحرص عدد قليل من المتفرجين والسياح على متابعة عملية تثبيت الهوائي بالرغم من الطقس السيء، حسبما ذكرت "يورونيوز
".
وتسبب الطقس السيئ والأمطار في تأجيل العملية لنحو ثلاث ساعات، تم بعدها تثبيت الهوائي بنجاح، ومن المقرر أن يسمح الهوائي المثبت حديثا بتغطية منطقة إيل دو فرانس بأكملها (باريس وضواحيها)، بالبث الإذاعي الرقمي الأرضي (DAB+).
واستغرقت العملية حوالي خمس عشرة دقيقة، وهو الوقت الذي قامت فيه المروحية بتثبيت الهوائي في الأعلى حيث كان أحد الفنيين ينتظر على قمة البرج لتثبيته.