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استطلاع: ماكرون سيفوز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58%
استطلاع: ماكرون سيفوز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58%
وجد استطلاع جديد للرأي أجرته عدة مؤسسات إعلامية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:44+0000
2022-03-16T11:44+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وبحسب الاستطلاع فإن ماكرون سيحصل على 58% من نسبة الأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة، ليحظى بفترة رئاسية جديدة.ونقلت وكالة "رويترز" النتائج، عن استطلاع أجرته كل من "LES ECHOS"، وراديو "CLASSIQUE"، والتي يظهر فيها حصول ماكرون على نسبة تزيد على نسبة منافسته، مارين لوبان.وواجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال فترة حكمه، عدة صعوبات، على رأسها الصعوبات الاقتصادية، التي تسببت باحتجاجات واسعة في البلاد، أطلق عليها اسم "السترات الصفر".
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العالم, أخبار فرنسا

استطلاع: ماكرون سيفوز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58%

11:44 GMT 16.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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وجد استطلاع جديد للرأي أجرته عدة مؤسسات إعلامية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب الاستطلاع فإن ماكرون سيحصل على 58% من نسبة الأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة، ليحظى بفترة رئاسية جديدة.
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ونقلت وكالة "رويترز" النتائج، عن استطلاع أجرته كل من "LES ECHOS"، وراديو "CLASSIQUE"، والتي يظهر فيها حصول ماكرون على نسبة تزيد على نسبة منافسته، مارين لوبان.

الجدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ستجري في الـ 10 و24 من أبريل/ نيسان المقبل من العام الجاري 2022.

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أمس, 15:09 GMT
وواجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال فترة حكمه، عدة صعوبات، على رأسها الصعوبات الاقتصادية، التي تسببت باحتجاجات واسعة في البلاد، أطلق عليها اسم "السترات الصفر".
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