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استقالة مسؤول كوري جنوبي بسبب سوء إدارة الانتخابات الرئاسية
استقالة مسؤول كوري جنوبي بسبب سوء إدارة الانتخابات الرئاسية
تقدم كيم سيه-هوان، الأمين العام للجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، باستقالته اعترافا منه بتحمل مسؤولية سوء إدارة الانتخابات الرئاسية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:51+0000
2022-03-16T13:51+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين في اللجنة إن استقالة كيم سيه-هوان جاءت لتحمله المسؤولية عن سوء إدارة أوراق الاقتراع لمرضى "كوفيد-19" وأخطاء أخرى أثناء التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي.وأعرب كيم سيه-هوان، في بيان استقالته عن عميق اعتذاره عن أخطاء التصويت المبكر، وأوضح قائلا: "بصفتي أمينا عاما، أعتذر بشدة عن سوء إدارة عملية التصويت المبكر".تأتي استقالة كيم سيه-هوان بعدما تعرضت اللجنة لانتقادات بعد الكشف عن عدم السماح لمرضى كوفيد-19 والأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي بوضع أصواتهم في صناديق الاقتراع، بل أن مسؤولي الانتخابات جمعوها في أكياس بلاستيكية وحاويات غير رسمية أخرى أثناء التصويت المبكر في 5 مارس/آذار.يذكر أن مثل هذه الأخطاء أثارت الشكوك حول تزوير الانتخابات، على الرغم من رفض اللجنة بشكل قاطع المزاعم حول التزوير.
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أخبار العالم الآن

استقالة مسؤول كوري جنوبي بسبب سوء إدارة الانتخابات الرئاسية

13:51 GMT 16.03.2022
© REUTERS / Lee Hee-hoon /Poolاجراء انتخابات مبكرة في سئول، كوريا الجنوبية 4 مارس 2022
اجراء انتخابات مبكرة في سئول، كوريا الجنوبية 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Lee Hee-hoon /Pool
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تقدم كيم سيه-هوان، الأمين العام للجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، باستقالته اعترافا منه بتحمل مسؤولية سوء إدارة الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين في اللجنة إن استقالة كيم سيه-هوان جاءت لتحمله المسؤولية عن سوء إدارة أوراق الاقتراع لمرضى "كوفيد-19" وأخطاء أخرى أثناء التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي.
وأعرب كيم سيه-هوان، في بيان استقالته عن عميق اعتذاره عن أخطاء التصويت المبكر، وأوضح قائلا: "بصفتي أمينا عاما، أعتذر بشدة عن سوء إدارة عملية التصويت المبكر".
تأتي استقالة كيم سيه-هوان بعدما تعرضت اللجنة لانتقادات بعد الكشف عن عدم السماح لمرضى كوفيد-19 والأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي بوضع أصواتهم في صناديق الاقتراع، بل أن مسؤولي الانتخابات جمعوها في أكياس بلاستيكية وحاويات غير رسمية أخرى أثناء التصويت المبكر في 5 مارس/آذار.
يذكر أن مثل هذه الأخطاء أثارت الشكوك حول تزوير الانتخابات، على الرغم من رفض اللجنة بشكل قاطع المزاعم حول التزوير.
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