https://arabic.sputniknews.com/20220316/اقتصاد-العالم-بين-فكي-كماشة-1059975723.html
اقتصاد العالم بين فكي كماشة
اقتصاد العالم بين فكي كماشة
قال وزير الخارجية وانغ يي، عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، خلال محادثة هاتفية مع وزير خارجية هولندا وبكي هويكستروي، إن تشديد العقوبات ضد روسيا محفوف... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:00+0000
2022-03-16T13:00+0000
2022-03-16T13:00+0000
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تحدث وانغ يي عن حقيقة أن الولايات المتحدة وأوروبا "تعززان بلا توقف" العقوبات المناهضة لروسيا، وأن هذا مثل "إضافة الملح على الجرح" بالنسبة لسكان جميع دول العالم.في الوقت نفسه، أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في وقت مبكر وتخفيف الوضع في أوكرانيا.وفي رأيه: "يكون بإمكان جميع الأطراف بذل المزيد من الجهد من أجل الدفع بالمفاوضات نحو السلام". وأضاف الدبلوماسي: "إذا استمرت المفاوضات، فهناك أمل في وقف إطلاق النار ومستقبل سلمي"، مضيفًا أن "الصين ستواصل بذل الجهود لتحفيز المفاوضات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
اقتصاد العالم بين فكي كماشة
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قال وزير الخارجية وانغ يي، عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، خلال محادثة هاتفية مع وزير خارجية هولندا وبكي هويكستروي، إن تشديد العقوبات ضد روسيا محفوف بصعوبات إضافية في استعادة الاقتصاد العالمي.
تحدث وانغ يي عن حقيقة أن الولايات المتحدة وأوروبا "تعززان بلا توقف" العقوبات المناهضة لروسيا
، وأن هذا مثل "إضافة الملح على الجرح" بالنسبة لسكان جميع دول العالم.
في الوقت نفسه، أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في وقت مبكر وتخفيف الوضع في أوكرانيا.
وفي رأيه: "يكون بإمكان جميع الأطراف بذل المزيد من الجهد من أجل الدفع بالمفاوضات نحو السلام". وأضاف الدبلوماسي: "إذا استمرت المفاوضات، فهناك أمل في وقف إطلاق النار ومستقبل سلمي"، مضيفًا أن "الصين ستواصل بذل الجهود لتحفيز المفاوضات".