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اقتصاد العالم بين فكي كماشة
اقتصاد العالم بين فكي كماشة
قال وزير الخارجية وانغ يي، عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، خلال محادثة هاتفية مع وزير خارجية هولندا وبكي هويكستروي، إن تشديد العقوبات ضد روسيا محفوف... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:00+0000
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تحدث وانغ يي عن حقيقة أن الولايات المتحدة وأوروبا "تعززان بلا توقف" العقوبات المناهضة لروسيا، وأن هذا مثل "إضافة الملح على الجرح" بالنسبة لسكان جميع دول العالم.في الوقت نفسه، أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في وقت مبكر وتخفيف الوضع في أوكرانيا.وفي رأيه: "يكون بإمكان جميع الأطراف بذل المزيد من الجهد من أجل الدفع بالمفاوضات نحو السلام". وأضاف الدبلوماسي: "إذا استمرت المفاوضات، فهناك أمل في وقف إطلاق النار ومستقبل سلمي"، مضيفًا أن "الصين ستواصل بذل الجهود لتحفيز المفاوضات".
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اقتصاد العالم بين فكي كماشة

13:00 GMT 16.03.2022
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اقتصاد العالم بين فكي كماشة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
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قال وزير الخارجية وانغ يي، عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، خلال محادثة هاتفية مع وزير خارجية هولندا وبكي هويكستروي، إن تشديد العقوبات ضد روسيا محفوف بصعوبات إضافية في استعادة الاقتصاد العالمي.
تحدث وانغ يي عن حقيقة أن الولايات المتحدة وأوروبا "تعززان بلا توقف" العقوبات المناهضة لروسيا، وأن هذا مثل "إضافة الملح على الجرح" بالنسبة لسكان جميع دول العالم.
في الوقت نفسه، أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في وقت مبكر وتخفيف الوضع في أوكرانيا.
وفي رأيه: "يكون بإمكان جميع الأطراف بذل المزيد من الجهد من أجل الدفع بالمفاوضات نحو السلام". وأضاف الدبلوماسي: "إذا استمرت المفاوضات، فهناك أمل في وقف إطلاق النار ومستقبل سلمي"، مضيفًا أن "الصين ستواصل بذل الجهود لتحفيز المفاوضات".
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