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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الأرصاد-المصرية-تكشف-موعد-ارتفاع-درجات-الحرارة-1059984074.html
الأرصاد المصرية تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة
الأرصاد المصرية تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، موعد ارتفاع درجات الحرارة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:39+0000
2022-03-16T14:39+0000
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وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن الطقس يشهد منذ نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأجواء شتوية باردة خلال فترة النهار.وأشارت غانم إلى أنه ابتداء من اليوم، سوف نشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية.وأضافت أن الطقس سوف يشهد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، بداية من الخميس، نظرا لارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت، أمس، 15 درجة مئوية، ويتوقع الخبراء أن تسجل 17 درجة مئوية اليوم، بالإضافة إلى اعتدال نشاط وسرعات الرياح.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/برودة-شديدة-ليلا-الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-الطقس--1058916772.html
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الأرصاد المصرية تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

14:39 GMT 16.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، موعد ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن الطقس يشهد منذ نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأجواء شتوية باردة خلال فترة النهار.
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وأشارت غانم إلى أنه ابتداء من اليوم، سوف نشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية.
وأضافت أن الطقس سوف يشهد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، بداية من الخميس، نظرا لارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.
وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت، أمس، 15 درجة مئوية، ويتوقع الخبراء أن تسجل 17 درجة مئوية اليوم، بالإضافة إلى اعتدال نشاط وسرعات الرياح.
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