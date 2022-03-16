https://arabic.sputniknews.com/20220316/الأمم-المتحدة-تسعى-لجمع-أكثر-من-4-مليار-دولار-لتجنب-مجاعة-في-اليمن-1059956838.html

الأمم المتحدة تسعى لجمع أكثر من 4 مليار دولار لتجنب مجاعة في اليمن

الأمم المتحدة تسعى لجمع أكثر من 4 مليار دولار لتجنب مجاعة في اليمن

تسعى الأمم المتحدة لجمع ما يزيد عن 4 مليارات دولار في مؤتمر للمانحين لليمن، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T07:37+0000

2022-03-16T07:37+0000

2022-03-16T07:37+0000

أخبار اليمن الأن

منظمة الأمم المتحدة

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ونقلت "رويترز"، عن وكالات تابعة للمنظمة الدولية أن أكثر من 17 مليونا في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية وأن الرقم قد يزيد إلى 19 مليونا في النصف الثاني من العام.وقال كارل سكاو، المسؤول في وزارة الخارجية السويدية: "على الرغم من أن أوكرانيا تحتاج اهتمامنا وتركيزنا حاليا، لكن لا يمكن أن نهمل ونسيء إدارة الأزمات الأخرى".بينما أشار مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفث إلى أن وكالات الإغاثة اضطرت بالفعل لخفض أو وقف مساعدات غذائية وطبية ومساعدات ضرورية أخرى في اليمن الذي شهد اقتصاده وخدماته الأساسية انهيارا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات.وأضاف: "هذا العام الاستجابة لذلك تحتاج لما يقرب من 4.3 مليار دولار".ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغذاء، المزيد من الارتفاع إذ كانت ثلث شحنات القمح التي تصل البلاد تأتي من روسيا وأوكرانيا.وتلقت الأمم المتحدة ما يفوق قليلا نصف المساعدات التي كانت مطلوبة في 2020 والتي قدرتها بنحو 3.4 مليار دولار بينما لم توفر الجهات المانحة سوى 2.3 مليار دولار العام الماضي. حسب "رويترز".كما حذر برنامج الأغذية العالمي يوم الاثنين من أن غياب التمويل الجديد الحقيقي يعني تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاقويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة