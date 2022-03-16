https://arabic.sputniknews.com/20220316/الإجراءات-مؤلمة-اتحاد-الشغل-التونسي-يعارض-الإصلاحات-الاقتصادية-1059968952.html
"الإجراءات مؤلمة"... اتحاد الشغل التونسي يعارض الإصلاحات الاقتصادية
"الإجراءات مؤلمة"... اتحاد الشغل التونسي يعارض الإصلاحات الاقتصادية
عارض زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها حكومة بلاده، واصفا إجراءاتها بـ"المؤلمة". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:20+0000
2022-03-16T11:20+0000
2022-03-16T11:20+0000
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وقال الطبوبي، إن "الشركات العامة ليست للبيع"، وطالب بزيادة الأجور في العامين المقبلين، وفقا لما نقلته "رويترز".وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يسمح بحصولها على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار، لتجنب أزمة في التمويل العام، ويطلب المقرضون إصلاحات عاجلة للحد من الإنفاق.ومن بين هذه الإصلاحات التي يطلبها المانحون مراجعة دعم أسعار المواد الأساسية والوقود، إلى جانب إصلاحيات في المالية العامة والمؤسسات. ويرى المعارضون لهذه الإصلاحات، وعلى رأسهم اتحاد الشغل أن هذه الإصلاحات سيكون لها تأثير كبير على الطبقيتين المتوسطة والفقيرة.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, اقتصاد
"الإجراءات مؤلمة"... اتحاد الشغل التونسي يعارض الإصلاحات الاقتصادية
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عارض زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها حكومة بلاده، واصفا إجراءاتها بـ"المؤلمة".
وقال الطبوبي، إن "الشركات العامة ليست للبيع"، وطالب بزيادة الأجور في العامين المقبلين، وفقا لما نقلته "رويترز".
وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يسمح بحصولها على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار، لتجنب أزمة في التمويل العام، ويطلب المقرضون إصلاحات عاجلة للحد من الإنفاق.
ومن بين هذه الإصلاحات التي يطلبها المانحون مراجعة دعم أسعار المواد الأساسية والوقود، إلى جانب إصلاحيات في المالية العامة والمؤسسات.
ويرى المعارضون لهذه الإصلاحات، وعلى رأسهم اتحاد الشغل أن هذه الإصلاحات سيكون لها تأثير كبير على الطبقيتين المتوسطة والفقيرة.