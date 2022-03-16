عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الإجراءات-مؤلمة-اتحاد-الشغل-التونسي-يعارض-الإصلاحات-الاقتصادية-1059968952.html
"الإجراءات مؤلمة"... اتحاد الشغل التونسي يعارض الإصلاحات الاقتصادية
"الإجراءات مؤلمة"... اتحاد الشغل التونسي يعارض الإصلاحات الاقتصادية
عارض زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها حكومة بلاده، واصفا إجراءاتها بـ"المؤلمة". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:20+0000
2022-03-16T11:20+0000
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
وقال الطبوبي، إن "الشركات العامة ليست للبيع"، وطالب بزيادة الأجور في العامين المقبلين، وفقا لما نقلته "رويترز".وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يسمح بحصولها على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار، لتجنب أزمة في التمويل العام، ويطلب المقرضون إصلاحات عاجلة للحد من الإنفاق.ومن بين هذه الإصلاحات التي يطلبها المانحون مراجعة دعم أسعار المواد الأساسية والوقود، إلى جانب إصلاحيات في المالية العامة والمؤسسات. ويرى المعارضون لهذه الإصلاحات، وعلى رأسهم اتحاد الشغل أن هذه الإصلاحات سيكون لها تأثير كبير على الطبقيتين المتوسطة والفقيرة.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_181:0:2741:1920_1920x0_80_0_0_a72c7b6e9b77b63af340a864c0a5b498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, اقتصاد

"الإجراءات مؤلمة"... اتحاد الشغل التونسي يعارض الإصلاحات الاقتصادية

11:20 GMT 16.03.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبرGoogle news
عارض زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها حكومة بلاده، واصفا إجراءاتها بـ"المؤلمة".
وقال الطبوبي، إن "الشركات العامة ليست للبيع"، وطالب بزيادة الأجور في العامين المقبلين، وفقا لما نقلته "رويترز".
وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يسمح بحصولها على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار، لتجنب أزمة في التمويل العام، ويطلب المقرضون إصلاحات عاجلة للحد من الإنفاق.
ومن بين هذه الإصلاحات التي يطلبها المانحون مراجعة دعم أسعار المواد الأساسية والوقود، إلى جانب إصلاحيات في المالية العامة والمؤسسات.
ويرى المعارضون لهذه الإصلاحات، وعلى رأسهم اتحاد الشغل أن هذه الإصلاحات سيكون لها تأثير كبير على الطبقيتين المتوسطة والفقيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала