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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-ربط-الشبكات-الكهربائية-في-أوكرانيا-ومولدوفا-بشبكات-أوروبا-1059986680.html
الاتحاد الأوروبي يعلن ربط الشبكات الكهربائية في أوكرانيا ومولدوفا بشبكات أوروبا
الاتحاد الأوروبي يعلن ربط الشبكات الكهربائية في أوكرانيا ومولدوفا بشبكات أوروبا
أعلنت المفوضية الأوروبية أنه جرى ربط بين شبكات الكهرباء الأوروبية وتلك التي لدى أوكرانيا ومولدوفا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:06+0000
2022-03-16T15:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء، "نفذنا مزامنة شبكات الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بنجاح مع الشبكة الأوروبية القارية، حيث سيساعد ذلك أوكرانيا على الحفاظ على استقرار نظام الكهرباء، ودفء المنازل والإنارة خلال هذه الأوقات المظلمة".ووصفت المفوضية الخطوة بأنها، "علامة فارقة تاريخية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في هذا المجال، وأصبحت أوكرانيا الآن جزءا من أوروبا".يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت التي توفر إمدادات الكهرباء لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يعلن ربط الشبكات الكهربائية في أوكرانيا ومولدوفا بشبكات أوروبا

15:06 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Artem Kreminsky
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أعلنت المفوضية الأوروبية أنه جرى ربط بين شبكات الكهرباء الأوروبية وتلك التي لدى أوكرانيا ومولدوفا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء، "نفذنا مزامنة شبكات الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بنجاح مع الشبكة الأوروبية القارية، حيث سيساعد ذلك أوكرانيا على الحفاظ على استقرار نظام الكهرباء، ودفء المنازل والإنارة خلال هذه الأوقات المظلمة".
ووصفت المفوضية الخطوة بأنها، "علامة فارقة تاريخية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في هذا المجال، وأصبحت أوكرانيا الآن جزءا من أوروبا".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت التي توفر إمدادات الكهرباء لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
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