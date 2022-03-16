https://arabic.sputniknews.com/20220316/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-ربط-الشبكات-الكهربائية-في-أوكرانيا-ومولدوفا-بشبكات-أوروبا-1059986680.html
الاتحاد الأوروبي يعلن ربط الشبكات الكهربائية في أوكرانيا ومولدوفا بشبكات أوروبا
الاتحاد الأوروبي يعلن ربط الشبكات الكهربائية في أوكرانيا ومولدوفا بشبكات أوروبا
أعلنت المفوضية الأوروبية أنه جرى ربط بين شبكات الكهرباء الأوروبية وتلك التي لدى أوكرانيا ومولدوفا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:06+0000
2022-03-16T15:06+0000
2022-03-16T15:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء، "نفذنا مزامنة شبكات الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بنجاح مع الشبكة الأوروبية القارية، حيث سيساعد ذلك أوكرانيا على الحفاظ على استقرار نظام الكهرباء، ودفء المنازل والإنارة خلال هذه الأوقات المظلمة".ووصفت المفوضية الخطوة بأنها، "علامة فارقة تاريخية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في هذا المجال، وأصبحت أوكرانيا الآن جزءا من أوروبا".يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت التي توفر إمدادات الكهرباء لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعلن ربط الشبكات الكهربائية في أوكرانيا ومولدوفا بشبكات أوروبا
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أعلنت المفوضية الأوروبية أنه جرى ربط بين شبكات الكهرباء الأوروبية وتلك التي لدى أوكرانيا ومولدوفا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء، "نفذنا مزامنة شبكات الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بنجاح مع الشبكة الأوروبية القارية، حيث سيساعد ذلك أوكرانيا على الحفاظ على استقرار نظام الكهرباء، ودفء المنازل والإنارة خلال هذه الأوقات المظلمة".
ووصفت المفوضية الخطوة بأنها، "علامة فارقة تاريخية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في هذا المجال، وأصبحت أوكرانيا الآن جزءا من أوروبا".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت التي توفر إمدادات الكهرباء لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية
.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.