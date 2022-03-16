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https://arabic.sputniknews.com/20220316/البرتغال-تريد-تغيير-قانون-الجنسية-بسبب-رومان-أبراموفيتش-1059984770.html
البرتغال تريد تغيير قانون الجنسية بسبب رومان أبراموفيتش
البرتغال تريد تغيير قانون الجنسية بسبب رومان أبراموفيتش
قال وزير الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، إن قانون الجنسية البرتغالية على أساس "الأصل السفاردي" سيتم تعديله، وهو القانون الذي حصل بموجبه رجل الأعمال... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:48+0000
2022-03-16T14:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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روسيا
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وحصل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش على الجنسية البرتغالية بموجب القانون السابق.وبحسب موقع "sicnoticias.pt"، يحقق مكتب المدعي العام البرتغالي حاليا في مسألة حصول أبراموفيتش على الجنسية.يسمح قانون المواطنة البرتغالي بمنح الجنسية لأي شخص يثبت أن أصوله تعود لأحفاد اليهود السفارديم (اليهود السفارديم هم الذين تعود أصولهم الأولى ليهود أيبيريا) المطرودين من إسبانيا والبرتغال في نهاية القرن الخامس عشر بالحصول على الجنسية البرتغالية.وكان وزير الخارجية قد قال، أمس، أمام برلمان بلاده، إن العقوبات المفروضة على أبراموفيتش ستطبق بغض النظر عما إذا كان يحمل الجنسية البرتغالية.حصل أبراموفيتش، في أبريل/نيسان الماضي، على الجنسية البرتغالية من خلال قانون العودة الذي يسمح لأحفاد اليهود السفارديم من إسبانيا والبرتغال واليهود الذين تم تحويلهم قسرا إلى المسيحية بالحصول على الجنسية البرتغالية.وفقا لوزارة العدل، قدّم أبراموفيتش شهادة من الجالية اليهودية في مدينة بورتو كدليل على أصله السفاردي، وبحسب المصادر الإعلامية، فقد حصل على الوثيقة في "وقت قياسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-يخدع-بريطانيا-مجددا-ويفرغ-العقوبات-الغربية-من-محتواها-1059969962.html
https://arabic.sputniknews.com/20220314/دبلوماسيان-الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-تجميد-أصول-الملياردير-الروسي-مالك-تشيلسي-1059883826.html
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العالم, روسيا

البرتغال تريد تغيير قانون الجنسية بسبب رومان أبراموفيتش

14:48 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / July Octaviaرومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / July Octavia
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قال وزير الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، إن قانون الجنسية البرتغالية على أساس "الأصل السفاردي" سيتم تعديله، وهو القانون الذي حصل بموجبه رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، على جنسية البلاد.
وحصل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش على الجنسية البرتغالية بموجب القانون السابق.
وبحسب موقع "sicnoticias.pt"، يحقق مكتب المدعي العام البرتغالي حاليا في مسألة حصول أبراموفيتش على الجنسية.
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واعتقلت الشرطة القضائية البرتغالية، الأسبوع الماضي، حاخام الجالية اليهودية، في مدينة بورتو، حيث أشارت المصادر إلى أنه أصدر شهادة تثبت أصل أبراموفيتش.

يسمح قانون المواطنة البرتغالي بمنح الجنسية لأي شخص يثبت أن أصوله تعود لأحفاد اليهود السفارديم (اليهود السفارديم هم الذين تعود أصولهم الأولى ليهود أيبيريا) المطرودين من إسبانيا والبرتغال في نهاية القرن الخامس عشر بالحصول على الجنسية البرتغالية.

وأوضح الوزير أن جوهر التغييرات الجديدة يضع شرط وجود علاقة حقيقية مع البرتغال. وأضاف أن هذه "الآلية" تهدف إلى منع "التلاعب بالقانون"، مشيرا إلى أنه لن يكون له أثر رجعي، أي لن يتم سحب جنسية أبراموفيتش على هذا الأساس.

وكان وزير الخارجية قد قال، أمس، أمام برلمان بلاده، إن العقوبات المفروضة على أبراموفيتش ستطبق بغض النظر عما إذا كان يحمل الجنسية البرتغالية.
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14 مارس, 12:02 GMT
حصل أبراموفيتش، في أبريل/نيسان الماضي، على الجنسية البرتغالية من خلال قانون العودة الذي يسمح لأحفاد اليهود السفارديم من إسبانيا والبرتغال واليهود الذين تم تحويلهم قسرا إلى المسيحية بالحصول على الجنسية البرتغالية.
وفقا لوزارة العدل، قدّم أبراموفيتش شهادة من الجالية اليهودية في مدينة بورتو كدليل على أصله السفاردي، وبحسب المصادر الإعلامية، فقد حصل على الوثيقة في "وقت قياسي".
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