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البرلمان الإيراني يتحدث عن "جريمة إبادة المسلمين في السعودية" ويدعو وزارة الخارجية للتحرك

البرلمان الإيراني يتحدث عن "جريمة إبادة المسلمين في السعودية" ويدعو وزارة الخارجية للتحرك

أدان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، إقدام "السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا"، داعيا الخارجية الإيرانية لاتخاذ الإجراءات القانونية... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T07:11+0000

2022-03-16T07:11+0000

2022-03-16T07:11+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

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وقال المجلس، في بيان له، إن "العالم يواجه أحداثا مختلفة في هذه الأيام، وكالعادة، تسببت أمريكا وعملاءها الغربيون في العديد من المصاعب للعالم انطلاقا من النّزعة الاستكبارية لهذا الشيطان الأکبر"، منددا بما وصفها "جريمة النظام السعودي في إبادة المسلمين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف البیان: "النظام الوحشي في المملكة العربية السعودية قطع رؤوس أكثر من 80 شخصا بمن فيهم مناضلين من أجل الحرية في ظل التوترات الدولیة والمطامع والميول التوسعية للناتو بقيادة الولايات المتحدة التي تفتعل الأزمات بالعالم"، حسب قوله.وتابع: "قامت السعودية بتدمیر البنية التحتية في الیمن، وترتكب أبشع الأعمال بحق الشعب اليمني المظلوم أمام أعين المجتمع الدولي والمتشدقین عن حقوق الإنسان، وتواصل عمليات القتل المروعة داخل المملكة يوميا"، على حد وصفه.وكان رئيس البرلماني الإيراني، محمد باقر قاليباف، انتقد أمس الثلاثاء، ما وصفه "الإعدام الجماعي الذي طال أبرياء ومظلومين في السعودية"، معتبرا "العمل يفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي".وشدد قاليباف، في جلسة البرلمان، على أن إيران "تدين بأشد العبارات هذا الإجراء المؤلم والمحزن"، داعيا "الحكومات في العالم إلى ترك النفاق واللامبالاة وشجب هذا العمل غير الإنساني والعمل على الحؤول دون تكراره"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عن المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، أن العمل "لا إنساني يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة الواجبة لهم قبل إعدامهم".وأدان البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "صمت وتقاعس الدول المطالبة بحقوق الإنسان عن هذه الجرائم في السعودية"، واصفا الأمر بأنه "علامة على نفاق الغرب في استغلال مفهوم حقوق الإنسان سياسيا ضد الدول المستقلة".وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html

https://arabic.sputniknews.com/20220315/إيران-تقول-إن-الإعدامات-في-السعودية-تتعارض-مع-حقوق-الإنسان-وتعتبرها-إجراء-مؤلما-ومحزنا-1059920292.html

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