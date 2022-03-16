عربي
المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/التلفزيون-الأوكراني-ينشر-دعوة-إلى-الجيش-لإلقاء-السلاح-1059972790.html
التلفزيون الأوكراني ينشر دعوة إلى الجيش لإلقاء السلاح
التلفزيون الأوكراني ينشر دعوة إلى الجيش لإلقاء السلاح
بينما واصلت قناة "أوكرانيا 24" بث برامجها وأخبارها، ظهرت عليها دعوة موجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتتخلى عن أسلحتها وتوقف القتال. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:07+0000
2022-03-16T12:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وأرجعت القناة سبب ظهور دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إلقاء السلاح إلى تعرضها للاختراق.وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتها ضد المواطنين في منطقة دونباس وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تسعى إلى طرد قوات نظام الحكم الأوكراني من مواقعها المحصنة قرب مدينة دونيتسك وسائر الأراضي الأخرى التابعة للجمهوريتين الشعبيتين بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين، وبدأت العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى نزع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني.
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العالم, رصد عسكري

التلفزيون الأوكراني ينشر دعوة إلى الجيش لإلقاء السلاح

12:07 GMT 16.03.2022
© REUTERS / THOMAS PETERجنود أوكرانيون، بروفاري، بالقرب من كييف، أوكرانيا 10 مارس 2022
جنود أوكرانيون، بروفاري، بالقرب من كييف، أوكرانيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / THOMAS PETER
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بينما واصلت قناة "أوكرانيا 24" بث برامجها وأخبارها، ظهرت عليها دعوة موجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتتخلى عن أسلحتها وتوقف القتال.
وأرجعت القناة سبب ظهور دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إلقاء السلاح إلى تعرضها للاختراق.
وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتها ضد المواطنين في منطقة دونباس وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تسعى إلى طرد قوات نظام الحكم الأوكراني من مواقعها المحصنة قرب مدينة دونيتسك وسائر الأراضي الأخرى التابعة للجمهوريتين الشعبيتين بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين، وبدأت العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى نزع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني.
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو12:43 GMTРоссийские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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