https://arabic.sputniknews.com/20220316/التلفزيون-الأوكراني-ينشر-دعوة-إلى-الجيش-لإلقاء-السلاح-1059972790.html
التلفزيون الأوكراني ينشر دعوة إلى الجيش لإلقاء السلاح
التلفزيون الأوكراني ينشر دعوة إلى الجيش لإلقاء السلاح
بينما واصلت قناة "أوكرانيا 24" بث برامجها وأخبارها، ظهرت عليها دعوة موجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتتخلى عن أسلحتها وتوقف القتال. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:07+0000
2022-03-16T12:07+0000
2022-03-16T12:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1059933720_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9778a9b915af0075991897530af38a08.jpg
وأرجعت القناة سبب ظهور دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إلقاء السلاح إلى تعرضها للاختراق.وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتها ضد المواطنين في منطقة دونباس وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تسعى إلى طرد قوات نظام الحكم الأوكراني من مواقعها المحصنة قرب مدينة دونيتسك وسائر الأراضي الأخرى التابعة للجمهوريتين الشعبيتين بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين، وبدأت العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى نزع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
التلفزيون الأوكراني ينشر دعوة إلى الجيش لإلقاء السلاح
تابعنا عبر
بينما واصلت قناة "أوكرانيا 24" بث برامجها وأخبارها، ظهرت عليها دعوة موجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتتخلى عن أسلحتها وتوقف القتال.
وأرجعت القناة
سبب ظهور دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إلقاء السلاح إلى تعرضها للاختراق.
وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتها ضد المواطنين في منطقة دونباس وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تسعى إلى طرد قوات نظام الحكم الأوكراني من مواقعها المحصنة قرب مدينة دونيتسك وسائر الأراضي الأخرى التابعة للجمهوريتين الشعبيتين بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي هبت لمساعدة قوات الجمهوريتين الشعبيتين، وبدأت العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى نزع أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني.