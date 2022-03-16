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https://arabic.sputniknews.com/20220316/التنمر-سلاح-لجريمة-صامتة-1059971055.html
التنمر سلاح لجريمة صامتة
التنمر سلاح لجريمة صامتة
في كثير من الأحيان وبسبب الجهل يمارس البعض عنصريتهم على غيرهم، من خلال تعليقاتهم المسيئة التي تكون غالبا بهدف الضحك أو تعزيز ثقتهم الشخصية بأنفسهم على حساب... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:40+0000
2022-03-16T11:40+0000
راديو
صدى الحياة
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التنمر سلاح لجريمة صامتة
التنمر سلاح لجريمة صامتة
نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة "التّــنمر" والتي أصبحت من أكبر المشاكل التي يواجهها الناس من خلال ما يعترضون له من تعليقات سلبية ومسيئة تصل حد الإهانة لشخصهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، قد تقودهم إلى الاكتئاب الحاد والانتحار، فما هو التنمر وما هي أشكاله وما هي أسبابه وكيف يمكن التصدي ومواجهة هذه الظاهرة؟حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة هبة الطمّاوي، اختصاصية صحة نفسية وتعديل السلوك للأطفال والمراهقين، وتأهيل نفسي وسلوكي للمتعافين من الإدمان وكاتبة وباحثة في مجال العلوم الانسانية لبرنامج "صدى الحياة":ومن جهتها، قالت الناشطة الاجتماعية اليمنية، ندى الأهدل، في حديثنا لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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فرح القادري
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راديو, صدى الحياة, аудио

التنمر سلاح لجريمة صامتة

11:40 GMT 16.03.2022
التنمر سلاح لجريمة صامتة
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
في كثير من الأحيان وبسبب الجهل يمارس البعض عنصريتهم على غيرهم، من خلال تعليقاتهم المسيئة التي تكون غالبا بهدف الضحك أو تعزيز ثقتهم الشخصية بأنفسهم على حساب غيرهم، وللأسف قد نساهم في التنمر حتى وإن كان دون قصد من خلال تأييد أفعال المتنمرين، بإعادة نشر تعليقاتهم أو الإعجاب بمقاطعهم بهدف الضحك كذلك.
نتحدث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن ظاهرة "التّــنمر" والتي أصبحت من أكبر المشاكل التي يواجهها الناس من خلال ما يعترضون له من تعليقات سلبية ومسيئة تصل حد الإهانة لشخصهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، قد تقودهم إلى الاكتئاب الحاد والانتحار، فما هو التنمر وما هي أشكاله وما هي أسبابه وكيف يمكن التصدي ومواجهة هذه الظاهرة؟
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة هبة الطمّاوي، اختصاصية صحة نفسية وتعديل السلوك للأطفال والمراهقين، وتأهيل نفسي وسلوكي للمتعافين من الإدمان وكاتبة وباحثة في مجال العلوم الانسانية لبرنامج "صدى الحياة":

"التنمر الإلكتروني هو الظاهرة الأكثر انتشارا لأن الشخص المتنمر الإلكتروني هو في العمق لديه مشاكل نفسية ونوع من الخوف والجبن وعدم المواجهة بشكل مباشر، لأن هويته تكون مخفية ومطموسة وغير حقيقية، وبهذا يستطيع ممارسة هذا السلوك غير الأخلاقي بشكل أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الدول أصبحت تجرّم هذه الظاهرة ومن السهل إثباتها خاصة إن كانت تعليقات مكتوبة ويمكن ملاحقة الشخص حتى وإن كانت بياناته مزيفة".

ومن جهتها، قالت الناشطة الاجتماعية اليمنية، ندى الأهدل، في حديثنا لنا:

"التنمر يؤثر سلبا على شخصية الإنسان، لكن من يحمل رسالة سامية يصبح من الصعب تدميره بكلمات، ونحن كناشطين اجتماعيين وحقوقيين نستوعب ردة فعل المجتمع الغاضبة ونحن ما بدأنا هذا النشاط إلا ونحن مستعدين وقادرين على امتصاص غضبهم وتفهم ما يمرون به من جهل".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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