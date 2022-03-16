https://arabic.sputniknews.com/20220316/التوقعات-تشير-إلى-زوال-أوكرانيا-كدولة-موحدة-1059956579.html

التوقعات تشير إلى زوال أوكرانيا كدولة موحدة

التوقعات تشير إلى زوال أوكرانيا كدولة موحدة

يتوقع رئيس المجلس التشريعي المحلي في شبه جزيرة القرم أن تظهر عدة دول في مكان أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T07:54+0000

2022-03-16T07:54+0000

2022-03-16T07:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وبحسب فلاديمير كونستانتينوف الذي تحدث لـ"سبوتنيك" بمناسبة ذكرى استقلال القرم عن أوكرانيا وعودتها إلى روسيا، فإن ما يحمل اسم أوكرانيا كيان اصطناعي غير قادر على الاستمرار. ولهذا لا بد من زوالها وظهور عدة دول في مكانها وفقا لما يقرره سكانها.ويتوقع رئيس السلطة التشريعية المحلية أن تظهر دول جديدة في جنوب شرق أوكرانيا ووسطها وغربها.وأيا كان مستقبل أوكرانيا فإن هذه الأراضي لن تكون ساحة لتهديد روسيا والروس وفقا لما قاله رئيس برلمان القرم.ونُقلت تبعية القرم إلى أوكرانيا في مطلع خمسينات القرن الماضي عندما كانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة. واحتفظت أوكرانيا بالقرم وسائر الأراضي الأخرى التي تم ضمّها إليها في زمن الاتحاد السوفيتي. عندما خرجت من الاتحاد السوفيتي، وفي عام 2014 وبعد أن فرض متطرفون يضمرون مشاعر عدائية تجاه الروس وروسيا، سيطرتهم على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية، استعادت القرم الهوية الروسية باختيار سكانها عبر الاستفتاء. ورفض نظام الحكم في أوكرانيا الإقرار بشرعية قرار أهالي القرم، وبدأ يعد عدته لاستعادة السيطرة على القرم وأيضا على منطقة دونباس التي أعلنت استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في نفس العام.واضطرت روسيا إلى استخدام القوة العسكرية لإحباط خطط نظام الحكم الأوكراني قبل تنفيذها. ووفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/شباط 2022 إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.

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