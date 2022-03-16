الجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouq Modhiالجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouq Modhi
في إطار التخفيف عن الشعب السوري بعد العقوبات الأمريكية التي تفرضها على الحكومة واصل مركز المصالحة الروسي في بلدة حطلة بالريف الشمال الشرقي لمحافظة دير الزور توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المحليين.
© Sputnik . Farouq Modhiالجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouq Modhi
وقال محمد الركاض مختار بلدة مراط لوكالة "سبوتنيك" عربي إن مركز المصالحة الروسي يقوم بشكل دوري بتوزيع المساعدات الإنسانية على بلدات الريف الشمالي وذلك لتخفيف عن الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهونها جراء فرض الحصار الأمريكي أحادي الجانب على البلاد.
© Sputnik . Farouq Modhiالجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouq Modhi
ويقوم مركز المصالحة بتوزيع عشرات الأطنان من المساعدات على البلدات السبع التي يسيطر عليها الجيش السوري شمال نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، بواقع 400 سلة غذائية متكاملة لكل بلدة شهريا.
© Sputnik . Farouq Modhiالجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouq Modhi
بدوره، قال عبد العزيز ذياب، وهو أحد وجهاء المنطقة، أن مركز المصالحة الروسي يدعم عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم التي هجروا منها بفعل التنظيمات الإرهابية المسلحة، وذلك عبر توزيع المساعدات الإنسانية لهم، والتي تخفف عنهم في ظل العقوبات الأمريكية.
© Sputnik . Farouq Modhiالجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يوزع مساعدات دعما لسكان شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouq Modhi
وأضاف ذباب: نشكر الجيش الروسي على ما يقدمه، ونقدم بدورنا الدعم الكامل للشعب الروسي في حربه ضد القوى المتطرفة في أوكرانيا.