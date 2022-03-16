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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الحجز-على-فرنسبنك-اللبناني-وإغلاقه-بـ-الشمع-الأحمر-1059978719.html
الحجز على فرنسبنك اللبناني وإغلاقه بـ "الشمع الأحمر"
الحجز على فرنسبنك اللبناني وإغلاقه بـ "الشمع الأحمر"
أصدر القضاء اللبناني حكما بإغلاق فروع بنك فرنسبنك، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصوله بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:20+0000
2022-03-16T13:20+0000
اقتصاد
لبنان
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها علمت من مصدر داخل فرنسبنك أن البنك لن يكون قادرا على تسديد المدفوعات المستحقة عليه بما في ذلك رواتب الموظفين.ولفتت الوكالة إلى قول المصدر ومحامي المودع، إن الأمر القضائي ينص على إلزام البنك بإعادة فتح الحساب ودفع وديعة العميل نقدا.كما أصدر تحالف "متحدون" و"جمعية صرخة المودعين" بيانا، قالوا فيه إن مأموري التنفيذ انتقلوا إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك وباقي فروعه لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على كل الموجودات، التي تشمل الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، بحسب خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.يذكر أن الأمر القضائي أصدرته دائرة التنفيذ في بيروت، أمس الثلاثاء 15 مارس/ أذار، ويقضي بالحجز على كل ما يتم البنك في لبنان تمهيدا لعرضه في مزاد علني إذا لم يقم البنك بتسديد قيمة الوديعة فورا".وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة يمكنها إنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على مستوى عالمي، خاصة أن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية أصبحت بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/لبناني-يحتجز-العشرات-في-بنك-ويهدد-بتفجيره-1056485430.html
https://arabic.sputniknews.com/20220202/وكالة-تكشف-عن-خطة-حكومة-ميقاتي-لمعالجة-الأزمة-المالية-في-لبنان-1057619443.html
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اقتصاد, لبنان

الحجز على فرنسبنك اللبناني وإغلاقه بـ "الشمع الأحمر"

13:20 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayجمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف "فرنسبنك" في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021
جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف فرنسبنك في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أصدر القضاء اللبناني حكما بإغلاق فروع بنك فرنسبنك، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصوله بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها علمت من مصدر داخل فرنسبنك أن البنك لن يكون قادرا على تسديد المدفوعات المستحقة عليه بما في ذلك رواتب الموظفين.
ولفتت الوكالة إلى قول المصدر ومحامي المودع، إن الأمر القضائي ينص على إلزام البنك بإعادة فتح الحساب ودفع وديعة العميل نقدا.
جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف فرنسبنك في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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كما أصدر تحالف "متحدون" و"جمعية صرخة المودعين" بيانا، قالوا فيه إن مأموري التنفيذ انتقلوا إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك وباقي فروعه لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على كل الموجودات، التي تشمل الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، بحسب خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
يذكر أن الأمر القضائي أصدرته دائرة التنفيذ في بيروت، أمس الثلاثاء 15 مارس/ أذار، ويقضي بالحجز على كل ما يتم البنك في لبنان تمهيدا لعرضه في مزاد علني إذا لم يقم البنك بتسديد قيمة الوديعة فورا".
جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف فرنسبنك في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
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وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة يمكنها إنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على مستوى عالمي، خاصة أن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية أصبحت بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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