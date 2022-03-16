https://arabic.sputniknews.com/20220316/الحرس-الوطني-الروسي-يسيطر-على-محطة-كاخوفكا-الكهرومائية-الاستراتيجية-في-أوكرانيا-1059964810.html
الحرس الوطني الروسي يسيطر على محطة كاخوفكا الكهرومائية الاستراتيجية في أوكرانيا
الحرس الوطني الروسي يسيطر على محطة كاخوفكا الكهرومائية الاستراتيجية في أوكرانيا
أعلن الحرس الوطني الروسي عن فرض سيطرته على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا مؤكدا أنها أضحت تحت الحماية الروسية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:58+0000
2022-03-16T09:58+0000
2022-03-16T10:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاء في البيان: "استئناف الحياة الطبيعية في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، وهي منشأة استراتيجية ويضمن الحرس الوطني الروسي حماية وسلامة محطة الطاقة الكهرومائية، وسيعود عمال المحطة تدريجياً إلى عملهم".وأكد البيان أن المحطة "تم تسليمها دون قتال، حيث ألقى الحراس شبه العسكريون أسلحتهم وعادوا إلى ديارهم".وتابع "نجحت مجموعة الكتيبة التكتيكية التابعة للحرس الروسي، جنبًا إلى جنب مع الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية في صد هجوم النازيين الجدد الذين حاولوا استعادة النقطة، دون أي خسائر ضمن الجانب الروسي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الحرس الوطني الروسي يسيطر على محطة كاخوفكا الكهرومائية الاستراتيجية في أوكرانيا
09:58 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الحرس الوطني الروسي عن فرض سيطرته على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا مؤكدا أنها أضحت تحت الحماية الروسية.
وجاء في البيان
: "استئناف الحياة الطبيعية في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، وهي منشأة استراتيجية ويضمن الحرس الوطني الروسي حماية وسلامة محطة الطاقة الكهرومائية، وسيعود عمال المحطة تدريجياً إلى عملهم".
وأكد البيان أن المحطة "تم تسليمها دون قتال، حيث ألقى الحراس شبه العسكريون أسلحتهم وعادوا إلى ديارهم".
وتابع "نجحت مجموعة الكتيبة التكتيكية التابعة للحرس الروسي، جنبًا إلى جنب مع الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية في صد هجوم النازيين الجدد الذين حاولوا استعادة النقطة، دون أي خسائر ضمن الجانب الروسي".