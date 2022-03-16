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الحكومة اللبنانية توافق على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء
الحكومة اللبنانية توافق على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء
وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في البلاد. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T19:47+0000
2022-03-16T19:47+0000
أخبار لبنان
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، أن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء"، وقال: "سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة".وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء أقر الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، والتي تتضمن إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي. ولم يتسن الاتصال بوزير الطاقة والمياه وليد فياض للحصول على تعقيب بشأن القرار.يذكر أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء تعد شرطا رئيسيا للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية لزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/ميقاتي-يطالب-الأمم-المتحدة-بدعم-لبنان-في-الملف-الغذائي-1059938471.html
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أخبار لبنان

الحكومة اللبنانية توافق على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء

19:47 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الطاقة اللبناني وليد فياض
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في البلاد.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، أن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء"، وقال: "سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة".
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بدعم لبنان في الملف الغذائي
أمس, 15:37 GMT
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء أقر الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، والتي تتضمن إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.
ولم يتسن الاتصال بوزير الطاقة والمياه وليد فياض للحصول على تعقيب بشأن القرار.
يذكر أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء تعد شرطا رئيسيا للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية لزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.
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