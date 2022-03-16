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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الخارجية-الروسية-موسكو-تقيم-استعداد-تركيا-للبحث-عن-حل-للأزمة-الأوكرانية-وتقدر-موقف-أنقرة-المتوازن-1059955658.html
الخارجية الروسية: موسكو تقيم استعداد تركيا للبحث عن حل للأزمة الأوكرانية وتقدر موقف أنقرة المتوازن
الخارجية الروسية: موسكو تقيم استعداد تركيا للبحث عن حل للأزمة الأوكرانية وتقدر موقف أنقرة المتوازن
أعلن مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ممتنة لتركيا لاستعدادها للمساعدة في إيجاد حلول... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T06:42+0000
2022-03-16T06:42+0000
روسيا
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وقال المسؤول: "كما تعلمون، أجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف، في 10 آذار/ مارس، محادثات في أنطاليا التركية، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، بمشاركة ومساعدة وزير الخارجية التركي، والاتفاق على هذا الاجتماع تحقق في وقت سابق بين رئيسي روسيا وتركيا".وأضاف بليبسون قائلا: "نحن ممتنون لزملائنا في أنقرة لتنظيم هذا الحدث واستعدادهم للمساعدة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية".وأكد بليبسون أن "المشاريع الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز التي تم تنفيذها بالفعل تعمل بشكل مستقر وتحقق فوائد، في حين أن تنفيذ التعهدات تسير وفق الخطة، بما يتوافق مع الجداول الزمنية"، مشيرا إلى أن هناك اعتزام على زيادة التعاون مع أنقرة ولا يقتصر ذلك على قطاع الطاقة".
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الخارجية الروسية: موسكو تقيم استعداد تركيا للبحث عن حل للأزمة الأوكرانية وتقدر موقف أنقرة المتوازن

06:42 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلن مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ممتنة لتركيا لاستعدادها للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، وتقدر موقف أنقرة المتوازن.
وقال المسؤول: "كما تعلمون، أجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف، في 10 آذار/ مارس، محادثات في أنطاليا التركية، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، بمشاركة ومساعدة وزير الخارجية التركي، والاتفاق على هذا الاجتماع تحقق في وقت سابق بين رئيسي روسيا وتركيا".
وأضاف بليبسون قائلا: "نحن ممتنون لزملائنا في أنقرة لتنظيم هذا الحدث واستعدادهم للمساعدة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية".
وأكد بليبسون أن "المشاريع الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز التي تم تنفيذها بالفعل تعمل بشكل مستقر وتحقق فوائد، في حين أن تنفيذ التعهدات تسير وفق الخطة، بما يتوافق مع الجداول الزمنية"، مشيرا إلى أن هناك اعتزام على زيادة التعاون مع أنقرة ولا يقتصر ذلك على قطاع الطاقة".
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