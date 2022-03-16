https://arabic.sputniknews.com/20220316/الداخلية-التونسية-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-تابعة-لتنظيم-داعش-واعتقال-6-من-عناصرها-1059957686.html
الداخلية التونسية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" واعتقال 6 من عناصرها
الداخلية التونسية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" واعتقال 6 من عناصرها
أعلنت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الأربعاء، عن "تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 6 من عناصرها، كانوا يخططون لصناعة مواد متفجرة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:03+0000
2022-03-16T08:03+0000
2022-03-16T08:03+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها: "تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في عمليّة استباقيّة، من الكشف عن خليّة إرهابيّة يطلق عليها اسم "الموحّدون"، تضم 6 عناصر وتنشط بجهة تطاوين يتزعمها عنصر تكفيري غير معروف أمنيا، تولى عناصرها مبايعة زعيم ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضحت الداخلية التونسية، أن "عناصر تلك الخلية تعمّدوا استقطاب مجموعة من الشبان (أصيلي الجهة) لتبنّي الفكر التكفيري، كما خططوا لصناعة مواد متفجّرة وسموم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة".وأعلنت تونس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نجاح قوات الأمن في ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في ولاية تطاوين جنوب شرقي البلاد.وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تمكنت السلطة من ضبط الخلية، إثر عمل مشترك بين وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث في الإدارة العامة للحرس الوطني.وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار خاصة في دولة الجوار ليبيا، التي يتواجد فيها آلاف المرتزقة، والعناصر المتطرفة في أماكن متفرقة.وفي وقت سابق، أشارت مصادر ليبية، إلى أن "هناك عناصر إرهابية ومرتزقة حاولوا الانتقال إلى الأراضي التونسية عبر الحدود المشتركة".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الداخلية التونسية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" واعتقال 6 من عناصرها
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أعلنت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الأربعاء، عن "تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 6 من عناصرها، كانوا يخططون لصناعة مواد متفجرة واستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية".
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها: "تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في عمليّة استباقيّة، من الكشف عن خليّة إرهابيّة يطلق عليها اسم "الموحّدون"، تضم 6 عناصر وتنشط بجهة تطاوين يتزعمها عنصر تكفيري غير معروف أمنيا، تولى عناصرها مبايعة زعيم ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضحت الداخلية التونسية، أن "عناصر تلك الخلية تعمّدوا استقطاب مجموعة من الشبان (أصيلي الجهة) لتبنّي الفكر التكفيري، كما خططوا لصناعة مواد متفجّرة وسموم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة".
وأعلنت تونس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نجاح قوات الأمن في ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات
في ولاية تطاوين جنوب شرقي البلاد.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تمكنت السلطة من ضبط الخلية، إثر عمل مشترك بين وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث في الإدارة العامة للحرس الوطني.
وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار خاصة في دولة الجوار ليبيا، التي يتواجد فيها آلاف المرتزقة، والعناصر المتطرفة في أماكن متفرقة.
وفي وقت سابق، أشارت مصادر ليبية، إلى أن "هناك عناصر إرهابية ومرتزقة حاولوا الانتقال إلى الأراضي التونسية عبر الحدود المشتركة".