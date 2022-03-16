https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلتين-أوكرانيتين-و4-مسيرات-وتدمير-مئات-الأهداف-1059956686.html
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و4 مسيرات وتدمير مئات الأهداف
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و4 مسيرات وتدمير مئات الأهداف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بتدمير نحو 128 هدف ومنشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 7 مستودعات أسلحة و68 نقطة لتخزين المعدات... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T07:17+0000
2022-03-16T07:17+0000
2022-03-16T07:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحفية أن القوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير 1350 دبابة وعربة مصفحة أوكرانية منذ بداية العملية الخاصة.وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 111 مقاتلة أوكرانية و68 مروحية و160 طائرة مسيرة و159 صاروخًا مضادًا للطائرات و1353 دبابة وعربة قتالية مصفحة و129 صاروخ إطلاق متعدد الأنظمة و493 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1096 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".وأضاف اللواء قائلا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي25 في منطقة تشيرنيهيف وأخرى من طراز ميغ29 في منطقة نوفايا بيكوفكا، بالإضافة إلى أربع طائرات دون طيار".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و4 مسيرات وتدمير مئات الأهداف
07:17 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 07:34 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بتدمير نحو 128 هدف ومنشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 7 مستودعات أسلحة و68 نقطة لتخزين المعدات العسكرية المختلفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحفية أن القوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير 1350 دبابة وعربة مصفحة أوكرانية منذ بداية العملية الخاصة.
وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 111 مقاتلة أوكرانية و68 مروحية و160 طائرة مسيرة و159 صاروخًا مضادًا للطائرات و1353 دبابة وعربة قتالية مصفحة و129 صاروخ إطلاق متعدد الأنظمة و493 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1096 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
وأضاف اللواء قائلا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي25 في منطقة تشيرنيهيف وأخرى من طراز ميغ29 في منطقة نوفايا بيكوفكا، بالإضافة إلى أربع طائرات دون طيار".
وبدأت روسيا العملية العسكرية
الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.