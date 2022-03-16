https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطعا-مصورا-لتدمير-مستودع-للصواريخ-والمدفعية-الأوكرانية-بقصف-عالي-الدقة-1059971947.html
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتدمير مستودع للصواريخ والمدفعية الأوكرانية بقصف عالي الدقة
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتدمير مستودع للصواريخ والمدفعية الأوكرانية بقصف عالي الدقة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطعا مصورا لعملية تدمير مستودع عسكري أوكراني يحتوي صواريخ وقذائف مدفعية بواسطة صواريخ عالية الدقة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:51+0000
2022-03-16T11:51+0000
2022-03-16T11:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأظهرت اللقطات التابعة لوزارة الدفاع الروسية عملية تدمير المخازن والمستودعات التي تحتوي على أسلحة مختلفة تابعة للجيش الأوكراني.وأرفقت الوزارة اللقطات ببيان عسكري جاء فيه: " "تعرضت مستودعات القذائف والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لهجمة صواريخ عالية الدقة ونتيجة للإصابة الدقيقة تم تفجير الذخيرة المخزنة وتدمير المستودع بالكامل".إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لتدمير مستودع للصواريخ والمدفعية الأوكرانية بقصف عالي الدقة
11:51 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطعا مصورا لعملية تدمير مستودع عسكري أوكراني يحتوي صواريخ وقذائف مدفعية بواسطة صواريخ عالية الدقة.
وأظهرت اللقطات التابعة لوزارة الدفاع الروسية عملية تدمير المخازن والمستودعات التي تحتوي على أسلحة مختلفة تابعة للجيش الأوكراني.
وأرفقت الوزارة اللقطات ببيان عسكري جاء فيه: " "تعرضت مستودعات القذائف والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لهجمة صواريخ عالية الدقة ونتيجة للإصابة الدقيقة تم تفجير الذخيرة المخزنة وتدمير المستودع بالكامل".
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.