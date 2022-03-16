https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-تنفي-اتهامات-كييف-بقصف-مسرح-في-ماريوبول-وتتهم-كتيبة-آزوف-بتلغيمه-وتدميره-1059995302.html
الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف بقصف مسرح في ماريوبول وتتهم كتيبة "آزوف" بتلغيمه وتدميره
الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف بقصف مسرح في ماريوبول وتتهم كتيبة "آزوف" بتلغيمه وتدميره
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اتهامات الجانب الأوكراني بتنفيذ ضربة جوية استهدفت مسرحا في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن المسرح لا يعد هدفا للقصف نظرا... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T18:32+0000
2022-03-16T18:32+0000
2022-03-16T18:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم السادس عشر من مارس، لم تقم القوات الجوية بتنفيذ أي مهام متعلقة بقصف أهداف أرضية في ماريوبول".وذكرت وزارة الدفاع أنه "حسب المعطيات الموثوقة، فإن مسلحي كتيبة "آزوف" ارتكبوا استفزازا دمويا جديدا بتفجير مبنى مسرح كانوا قد قاموا بتلغيمه".وتابع البيان: "مع الأخذ في الاعتبار الخطر المحتمل على حياة المدنيين، والاستفزاز الذي قام به القوميون بالفعل في 9 مارس مع المستشفى رقم 3 في ماريوبول، فإن مبنى المسرح في وسط المدينة لم يٌطرح كهدف للتدمير".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-قوات-جمهوريتي-دونباس-تتدرب-على-استخدام-منظومتي-جافلين-وأن-لاو-1059962108.html
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روسيا
الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف بقصف مسرح في ماريوبول وتتهم كتيبة "آزوف" بتلغيمه وتدميره
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نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اتهامات الجانب الأوكراني بتنفيذ ضربة جوية استهدفت مسرحا في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن المسرح لا يعد هدفا للقصف نظرا لما يحمله ذلك من مخاطر على حياة السكان المدنيين.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم السادس عشر من مارس، لم تقم القوات الجوية بتنفيذ أي مهام متعلقة بقصف أهداف أرضية في ماريوبول".
وذكرت وزارة الدفاع أنه "حسب المعطيات الموثوقة، فإن مسلحي كتيبة "آزوف" ارتكبوا استفزازا دمويا جديدا بتفجير مبنى مسرح كانوا قد قاموا بتلغيمه".
وتابع البيان: "مع الأخذ في الاعتبار الخطر المحتمل على حياة المدنيين، والاستفزاز الذي قام به القوميون بالفعل في 9 مارس مع المستشفى رقم 3 في ماريوبول، فإن مبنى المسرح في وسط المدينة لم يٌطرح كهدف للتدمير".