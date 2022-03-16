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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-تنفي-اتهامات-كييف-بقصف-مسرح-في-ماريوبول-وتتهم-كتيبة-آزوف-بتلغيمه-وتدميره-1059995302.html
الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف بقصف مسرح في ماريوبول وتتهم كتيبة "آزوف" بتلغيمه وتدميره
الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف بقصف مسرح في ماريوبول وتتهم كتيبة "آزوف" بتلغيمه وتدميره
نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اتهامات الجانب الأوكراني بتنفيذ ضربة جوية استهدفت مسرحا في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن المسرح لا يعد هدفا للقصف نظرا... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T18:32+0000
2022-03-16T18:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم السادس عشر من مارس، لم تقم القوات الجوية بتنفيذ أي مهام متعلقة بقصف أهداف أرضية في ماريوبول".وذكرت وزارة الدفاع أنه "حسب المعطيات الموثوقة، فإن مسلحي كتيبة "آزوف" ارتكبوا استفزازا دمويا جديدا بتفجير مبنى مسرح كانوا قد قاموا بتلغيمه".وتابع البيان: "مع الأخذ في الاعتبار الخطر المحتمل على حياة المدنيين، والاستفزاز الذي قام به القوميون بالفعل في 9 مارس مع المستشفى رقم 3 في ماريوبول، فإن مبنى المسرح في وسط المدينة لم يٌطرح كهدف للتدمير".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-قوات-جمهوريتي-دونباس-تتدرب-على-استخدام-منظومتي-جافلين-وأن-لاو-1059962108.html
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الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف بقصف مسرح في ماريوبول وتتهم كتيبة "آزوف" بتلغيمه وتدميره

18:32 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اتهامات الجانب الأوكراني بتنفيذ ضربة جوية استهدفت مسرحا في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن المسرح لا يعد هدفا للقصف نظرا لما يحمله ذلك من مخاطر على حياة السكان المدنيين.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم السادس عشر من مارس، لم تقم القوات الجوية بتنفيذ أي مهام متعلقة بقصف أهداف أرضية في ماريوبول".
وذكرت وزارة الدفاع أنه "حسب المعطيات الموثوقة، فإن مسلحي كتيبة "آزوف" ارتكبوا استفزازا دمويا جديدا بتفجير مبنى مسرح كانوا قد قاموا بتلغيمه".
وتابع البيان: "مع الأخذ في الاعتبار الخطر المحتمل على حياة المدنيين، والاستفزاز الذي قام به القوميون بالفعل في 9 مارس مع المستشفى رقم 3 في ماريوبول، فإن مبنى المسرح في وسط المدينة لم يٌطرح كهدف للتدمير".
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: قوات جمهوريتي دونباس تتدرب على استخدام منظومتي "جافلين" و"أن لاو"
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:47 GMT
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