https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الروسية-قوات-جمهوريتي-دونباس-تتدرب-على-استخدام-منظومتي-جافلين-وأن-لاو-1059962108.html

الدفاع الروسية: قوات جمهوريتي دونباس تتدرب على استخدام منظومتي "جافلين" و"أن لاو"

الدفاع الروسية: قوات جمهوريتي دونباس تتدرب على استخدام منظومتي "جافلين" و"أن لاو"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تقوم بنقل المعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك معدات أجنبية الصنع إلى... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T09:24+0000

2022-03-16T09:24+0000

2022-03-16T09:24+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يتم نقل المعدات العسكرية الأوكرانية وأسلحة الدول الغربية التي تم الاستيلاء عليها إلى وحدات الدفاع الشعبي لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، لاستخدامها في الأعمال القتالية ضد القوميين الأوكرانيين".وأضاف البيان: "لإتقان استخدام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين" و"أن لاو"، يخضع الأفراد العسكريون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، للتدريب وإعادة التأهيل الخاص".وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن جميع المعدات والأسلحة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها والتي تم نقلها إلى وحدات الدفاع الشعبي في الجمهوريتين، ستستخدم لاحقا لتحرير وحماية أراضي الجمهوريتين.هذا وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتراح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، في الـ11 من الشهر الجاري، بنقل أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والدبابات والأسلحة الصغيرة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني إلى وحدات الدفاع لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

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