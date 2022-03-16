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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-الهولندية-من-المبكر-الحديث-عن-إرسال-قوات-حفظ-سلام-من-الناتو-إلى-أوكرانيا--1059958759.html
الدفاع الهولندية: من المبكر الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام من "الناتو" إلى أوكرانيا
الدفاع الهولندية: من المبكر الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام من "الناتو" إلى أوكرانيا
أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ السلام تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، وذلك... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:19+0000
2022-03-16T08:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات أولونغرين خلال مؤتمرها الصحفي، حيث ردت على سؤال بشأن اقتراح قدمه نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي لإرسال بعثة حفظ سلام من قوات الناتو إلى أوكرانيا: "من الصعب للغاية رؤية بعثة حفظ سلام هناك عندما تكون هناك حرب جارية". وفقًا لأولونغرين، لمناقشة هذه الفكرة يجب انتظار انتهاء الأعمال العسكرية.واقترح نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، الذي يقود حزب القانون والعدالة الحاكم، إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا.وقال ياروسلاف كاتشينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب فولوديمير زيلينسكي الذي بثه التلفزيون البولندي يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك بعثة سلام لحلف شمال الأطلسي، وربما هيكل دولي أوسع، ولكن هذه المهمة ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها والتي ستعمل على الأراضي الأوكرانية".والتقى زيلينسكي الثلاثاء في كييف، برؤساء بولندا والتشيك وسلوفينيا، وجاء ذلك وفقا لمقطع فيديو نُشر على قناته في "تلغرام".
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الدفاع الهولندية: من المبكر الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام من "الناتو" إلى أوكرانيا

08:19 GMT 16.03.2022
© REUTERS / NTB / Beate Oma Dahleقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي ترسل معداتها العسكرية إلى ليتوانيا، 27 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي ترسل معداتها العسكرية إلى ليتوانيا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / NTB / Beate Oma Dahle
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أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إرسال قوات حفظ السلام تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، وذلك بسبب استمرار الأعمال العسكرية في هذا البلد.
وجاءت تصريحات أولونغرين خلال مؤتمرها الصحفي، حيث ردت على سؤال بشأن اقتراح قدمه نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي لإرسال بعثة حفظ سلام من قوات الناتو إلى أوكرانيا: "من الصعب للغاية رؤية بعثة حفظ سلام هناك عندما تكون هناك حرب جارية".
وفقًا لأولونغرين، لمناقشة هذه الفكرة يجب انتظار انتهاء الأعمال العسكرية.
واقترح نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، الذي يقود حزب القانون والعدالة الحاكم، إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا.
وقال ياروسلاف كاتشينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب فولوديمير زيلينسكي الذي بثه التلفزيون البولندي يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك بعثة سلام لحلف شمال الأطلسي، وربما هيكل دولي أوسع، ولكن هذه المهمة ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها والتي ستعمل على الأراضي الأوكرانية".
والتقى زيلينسكي الثلاثاء في كييف، برؤساء بولندا والتشيك وسلوفينيا، وجاء ذلك وفقا لمقطع فيديو نُشر على قناته في "تلغرام".
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