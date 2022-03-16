https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-أطلقت-على-ما-يبدو-قذيفة-قد-تكون-صاروخا-1059953599.html
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا
قالت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T00:50+0000
2022-03-16T00:50+0000
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كوريا الشمالية, صاروخ باليتسي
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا
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قالت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا.