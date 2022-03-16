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الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا
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الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا
قالت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, صاروخ باليتسي

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا

00:50 GMT 16.03.2022
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قالت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو قذيفة قد تكون صاروخا.
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