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السعودية والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس شراكة استراتيجي
السعودية والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس شراكة استراتيجي
استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعلى رأسها... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:14+0000
2022-03-16T14:14+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية، حيث ناقشا "علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".كما "تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".ووصل رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية؛ وحث الدولتين على زيادة إمدادات النفط إلى أوروبا.وقال جونسون، عبر "تويتر": "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا. أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ بعد الغزو الروسي الوحشي ولا قانوني، غير المسبوق".إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/سفارة-الصين-بالسعودية-ترحب-بمحمد-بن-سلمان-1057390660.html
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السعودية, العالم العربي

السعودية والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس شراكة استراتيجي

14:14 GMT 16.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / POOL
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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية، حيث ناقشا "علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".
كما "تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".
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ووصل رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية؛ وحث الدولتين على زيادة إمدادات النفط إلى أوروبا.
وقال جونسون، عبر "تويتر": "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا. أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ بعد الغزو الروسي الوحشي ولا قانوني، غير المسبوق".
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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