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https://arabic.sputniknews.com/20220316/السيسي-يجري-اتصالا-بولي-العهد-السعودي-للاطمئنان-على-صحة-الملك-سلمان-1059999920.html
السيسي يجري اتصالا بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان
السيسي يجري اتصالا بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T21:18+0000
2022-03-16T21:18+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي اطمئن خلال الاتصال على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وأوضح المتحدث في بيان عبر صفحته على فيسبوك أن السيسي عبر عن تمنياته للملك سلمان بدوام الصحة والعافية.في المقابل، عبر الأمير محمد بن سلمان "عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة".وأشار ولي العهد إلى عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.وكان العاهل السعودي، قد غادر اليوم الأربعاء، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان

السيسي يجري اتصالا بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان

21:18 GMT 16.03.2022
© REUTERS / HANDOUTالرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين
الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي اطمئن خلال الاتصال على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضح المتحدث في بيان عبر صفحته على فيسبوك أن السيسي عبر عن تمنياته للملك سلمان بدوام الصحة والعافية.
في المقابل، عبر الأمير محمد بن سلمان "عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة".
وأشار ولي العهد إلى عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.
وكان العاهل السعودي، قد غادر اليوم الأربعاء، المستشفى بعد إجراء فحوص طبية.
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