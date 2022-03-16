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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الشيشان-تسلم-جمهورية-لوغانسك-30-مركبة-1059966070.html
الشيشان تسلم جمهورية لوغانسك 30 مركبة
الشيشان تسلم جمهورية لوغانسك 30 مركبة
وجه رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشينيك، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الشعب الشيشاني على وقوفهم إلى جانب شعب لوغانسك وتجهيزهم بـ 30 مركبة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:29+0000
2022-03-16T10:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
جمهورية الشيشان
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال باشينيك: "تفضل صندوق رئيس جمهورية الشيشان رمضان أخماتوفيتش قديروف بتزويدنا بالسيارات. اليوم سيتم تسليمها إلى وحداتنا لتلبية احتياجاتهم".وأضاف باشينيك: "اليوم نحارب ونحرر أرضنا من الفاشية الأوكرانية... واليوم نكرر نفس القصة (الحرب الوطنية العظمى) على أرضنا في لوغانسك مع ممثلي جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الروس والقوميات الأخرى".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الدفاع-الروسي-يعلن-اكتمال-تعزيز-الحدود-الغربية-للبلاد-1059751458.html
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روسيا, جمهورية الشيشان, جمهورية لوغانسك الشعبية

الشيشان تسلم جمهورية لوغانسك 30 مركبة

10:29 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورإعلان التعبئة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 23 فبراير 2022
إعلان التعبئة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov
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وجه رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشينيك، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الشعب الشيشاني على وقوفهم إلى جانب شعب لوغانسك وتجهيزهم بـ 30 مركبة.
وقال باشينيك: "تفضل صندوق رئيس جمهورية الشيشان رمضان أخماتوفيتش قديروف بتزويدنا بالسيارات. اليوم سيتم تسليمها إلى وحداتنا لتلبية احتياجاتهم".
وأضاف باشينيك: "اليوم نحارب ونحرر أرضنا من الفاشية الأوكرانية... واليوم نكرر نفس القصة (الحرب الوطنية العظمى) على أرضنا في لوغانسك مع ممثلي جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الروس والقوميات الأخرى".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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