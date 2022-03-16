https://arabic.sputniknews.com/20220316/الشيشان-تسلم-جمهورية-لوغانسك-30-مركبة-1059966070.html
الشيشان تسلم جمهورية لوغانسك 30 مركبة
الشيشان تسلم جمهورية لوغانسك 30 مركبة
وجه رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشينيك، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الشعب الشيشاني على وقوفهم إلى جانب شعب لوغانسك وتجهيزهم بـ 30 مركبة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:29+0000
2022-03-16T10:29+0000
2022-03-16T10:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
جمهورية الشيشان
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059081111_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_11a8bb609b6bad7c5662ab440d66b8c4.jpg
وقال باشينيك: "تفضل صندوق رئيس جمهورية الشيشان رمضان أخماتوفيتش قديروف بتزويدنا بالسيارات. اليوم سيتم تسليمها إلى وحداتنا لتلبية احتياجاتهم".وأضاف باشينيك: "اليوم نحارب ونحرر أرضنا من الفاشية الأوكرانية... واليوم نكرر نفس القصة (الحرب الوطنية العظمى) على أرضنا في لوغانسك مع ممثلي جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الروس والقوميات الأخرى".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الدفاع-الروسي-يعلن-اكتمال-تعزيز-الحدود-الغربية-للبلاد-1059751458.html
جمهورية الشيشان
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059081111_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_034eaa2f63b3912f952b147d90c8fb12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية الشيشان, جمهورية لوغانسك الشعبية
الشيشان تسلم جمهورية لوغانسك 30 مركبة
تابعنا عبر
وجه رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشينيك، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الشعب الشيشاني على وقوفهم إلى جانب شعب لوغانسك وتجهيزهم بـ 30 مركبة.
وقال باشينيك: "تفضل صندوق رئيس جمهورية الشيشان رمضان أخماتوفيتش قديروف بتزويدنا بالسيارات. اليوم سيتم تسليمها إلى وحداتنا لتلبية احتياجاتهم".
وأضاف باشينيك: "اليوم نحارب ونحرر أرضنا
من الفاشية الأوكرانية... واليوم نكرر نفس القصة (الحرب الوطنية العظمى) على أرضنا في لوغانسك مع ممثلي جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الروس والقوميات الأخرى".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.