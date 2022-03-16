https://arabic.sputniknews.com/20220316/الصحة-العالمية-تؤجل-مؤقتا-اختبار-لقاح-سبوتنيك-v-الروسي-1059984675.html

الصحة العالمية تؤجل مؤقتا اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي

الصحة العالمية تؤجل مؤقتا اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تأجيل اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي بشكل مؤقت. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T14:43+0000

2022-03-16T14:43+0000

2022-03-16T15:50+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323959_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_8b7e81d08544728f889616dfbfbccc87.jpg

وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب التأجيل هو صعوبات فنية ناجمة عن العقوبات.وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا تقييم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بسبب صعوبات فنية ناجمة عن قيود العقوبات، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.وقالت: "نعم، كان من المفترض أن نذهب ونجري عمليات التقييم في روسيا في 7 مارس/آذار، لكن عمليات التفتيش هذه تأجلت إلى موعد لاحق".وفقًا لسيماو، تأثر تقييم اللقاح الروسي، وكذلك عمليات تفتيش المصانع، بالوضع في أوكرانيا، فضلاً عن تقييده بالعقوبات، بما في ذلك أداء بطاقات الائتمان وغيرها من المشكلات الفنية".وأضاف سيماو: "نوقش هذا مع مقدم الطلب الروسي. سيتم تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن".وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.وفي هذا الإطار، قال مدير مركز "غاماليا"، ألكساندر غينتسبرغ: "قد تكون الفعالية الفعلية للقاح سبوتنيك V، أعلى حتى من نتائج تحليلنا، نظرًا لأن البيانات الموجودة في نظام تسجيل الحالة تسمح بفاصل زمني بين جمع العينة [التاريخ الفعلي للمرض] والتشخيص. أكد سبوتنيك V، مرة أخرى، فعاليته العالية في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".

https://arabic.sputniknews.com/20220221/الصين-تعتمد-بروتوكول-مزج-لقاح-سبوتنيك-لايت-مع-لقاحات-أخرى-1058952029.html

https://arabic.sputniknews.com/20220215/منظمة-الصحة-العالمية-تسجيل-لقاح-سبوتنيك-v-يسير-بشكل-مستمر-دون-أي-مشاكل-1058572844.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا