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الصحة العالمية تؤجل مؤقتا اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي
الصحة العالمية تؤجل مؤقتا اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تأجيل اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي بشكل مؤقت. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:43+0000
2022-03-16T15:50+0000
روسيا
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وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب التأجيل هو صعوبات فنية ناجمة عن العقوبات.وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا تقييم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بسبب صعوبات فنية ناجمة عن قيود العقوبات، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.وقالت: "نعم، كان من المفترض أن نذهب ونجري عمليات التقييم في روسيا في 7 مارس/آذار، لكن عمليات التفتيش هذه تأجلت إلى موعد لاحق".وفقًا لسيماو، تأثر تقييم اللقاح الروسي، وكذلك عمليات تفتيش المصانع، بالوضع في أوكرانيا، فضلاً عن تقييده بالعقوبات، بما في ذلك أداء بطاقات الائتمان وغيرها من المشكلات الفنية".وأضاف سيماو: "نوقش هذا مع مقدم الطلب الروسي. سيتم تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن".وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.وفي هذا الإطار، قال مدير مركز "غاماليا"، ألكساندر غينتسبرغ: "قد تكون الفعالية الفعلية للقاح سبوتنيك V، أعلى حتى من نتائج تحليلنا، نظرًا لأن البيانات الموجودة في نظام تسجيل الحالة تسمح بفاصل زمني بين جمع العينة [التاريخ الفعلي للمرض] والتشخيص. أكد سبوتنيك V، مرة أخرى، فعاليته العالية في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".
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الصحة العالمية تؤجل مؤقتا اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي

14:43 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 16.03.2022)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في تولا، لقاح "سبوتنيك V" روسيا 19 يونيو 2021
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تأجيل اختبار لقاح "سبوتنيك V" الروسي بشكل مؤقت.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب التأجيل هو صعوبات فنية ناجمة عن العقوبات.
وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، إن منظمة الصحة العالمية أوقفت مؤقتًا تقييم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" بسبب صعوبات فنية ناجمة عن قيود العقوبات، وسيتم تحديد موعد جديد لزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن.
وقالت: "نعم، كان من المفترض أن نذهب ونجري عمليات التقييم في روسيا في 7 مارس/آذار، لكن عمليات التفتيش هذه تأجلت إلى موعد لاحق".
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وفقًا لسيماو، تأثر تقييم اللقاح الروسي، وكذلك عمليات تفتيش المصانع، بالوضع في أوكرانيا، فضلاً عن تقييده بالعقوبات، بما في ذلك أداء بطاقات الائتمان وغيرها من المشكلات الفنية".
وأضاف سيماو: "نوقش هذا مع مقدم الطلب الروسي. سيتم تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن".
وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.
وفي هذا الإطار، قال مدير مركز "غاماليا"، ألكساندر غينتسبرغ: "قد تكون الفعالية الفعلية للقاح سبوتنيك V، أعلى حتى من نتائج تحليلنا، نظرًا لأن البيانات الموجودة في نظام تسجيل الحالة تسمح بفاصل زمني بين جمع العينة [التاريخ الفعلي للمرض] والتشخيص. أكد سبوتنيك V، مرة أخرى، فعاليته العالية في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".
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