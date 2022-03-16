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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الصحة-الفرنسية-ارتفاع-العدوى-الحالي-بكورونا-سيبلغ-ذروته-قريبا-1059960261.html
الصحة الفرنسية: ارتفاع العدوى الحالي بكورونا سيبلغ ذروته قريبا
الصحة الفرنسية: ارتفاع العدوى الحالي بكورونا سيبلغ ذروته قريبا
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع الحالي للإصابات اليومية الجديدة بكوفيد -19 يجب أن يبلغ ذروته بنهاية الشهر. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:55+0000
2022-03-16T08:55+0000
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وأضاف وزير الصحة الفرنسي أن بلاده كانت محقة في رفع معظم القيود المفروضة لاحتواء الوباء.وتجاوزت، أمس الثلاثاء، الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس حاجز الـ 100 ألف لأول مرة منذ شهر لتصل إلى 116,618.
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العالم, أخبار فرنسا , فيروس كورونا

الصحة الفرنسية: ارتفاع العدوى الحالي بكورونا سيبلغ ذروته قريبا

08:55 GMT 16.03.2022
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تشديد القيود والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في باريس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع الحالي للإصابات اليومية الجديدة بكوفيد -19 يجب أن يبلغ ذروته بنهاية الشهر.
وأضاف وزير الصحة الفرنسي أن بلاده كانت محقة في رفع معظم القيود المفروضة لاحتواء الوباء.
وتجاوزت، أمس الثلاثاء، الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس حاجز الـ 100 ألف لأول مرة منذ شهر لتصل إلى 116,618.
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