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العراق... رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان يغردون في ذكرى قصف حلبجة
العراق... رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان يغردون في ذكرى قصف حلبجة
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن "جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:48+0000
2022-03-16T13:48+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال برهم صالح، عبر حاسبه على تويتر، إن "جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين"، مبيناً أن "هذه الجريمة ولدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق في حياة حرة كريمة".من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عبر حسابه على تويتر، للإسراع في حسم إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق، أن "حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة". ووصف الكاظمي، عبر تويتر، حلبجة بـ"شهيدة الطغيان"، مؤكدا أنها تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريما لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك".وتعرضت مدينة حلبجة، في 16 مارس/ آذار من عام 1988، لقصف كيميائي من قبل طائرات النظام العراقي السابق، بقيادة الرئيس صدام حسين، ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد الآلاف من سكان المدينة.
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أخبار العراق اليوم

العراق... رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان يغردون في ذكرى قصف حلبجة

13:48 GMT 16.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يحضر جلسة طارئة للبرلمانيين العرب لمناقشة خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عمان بالأردن
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يحضر جلسة طارئة للبرلمانيين العرب لمناقشة خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عمان بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن "جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين".
وقال برهم صالح، عبر حاسبه على تويتر، إن "جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين"، مبيناً أن "هذه الجريمة ولدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق في حياة حرة كريمة".
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عبر حسابه على تويتر، للإسراع في حسم إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق، أن "حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة". ووصف الكاظمي، عبر تويتر، حلبجة بـ"شهيدة الطغيان"، مؤكدا أنها تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريما لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك".
وتعرضت مدينة حلبجة، في 16 مارس/ آذار من عام 1988، لقصف كيميائي من قبل طائرات النظام العراقي السابق، بقيادة الرئيس صدام حسين، ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد الآلاف من سكان المدينة.
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