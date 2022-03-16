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https://arabic.sputniknews.com/20220316/القبائل-العربية-في-دير-الزور-مؤمنون-بالنصر-الروسي-على-النازية-وداعميها-1059977461.html
القبائل العربية في دير الزور: مؤمنون بالنصر الروسي على النازية وداعميها
القبائل العربية في دير الزور: مؤمنون بالنصر الروسي على النازية وداعميها
خرج المئات من أبناء القبائل العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، تضامنا مع روسيا في عمليتها الخاصة دفاعا وحماية لحدودها. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:02+0000
2022-03-16T13:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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أخبار سوريا اليوم
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ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي انطلقت، اليوم، أعلام روسيا وسوريا، وهتفوا بالنصر للشعب والجيش الروسي في العملية الخاضة ضد القوى القومية والنازية الجديدة في أوكرانيا.وعبّر المشاركون في أحاديثهم لـ "سبوتنيك" عن محبة ودعم الشعب السوري للشعب الروسي.الصحفي السوري عبد المنعم خليل، قال لوكالة "سبوتنيك": "روسيا وقفت مع الشعب السوري خلال الأزمة، واليوم خرجنا لنعلن تضامننا لهذه الدولة الصديقة ضد نظام زيلينسكي الحامل لمنصة المشروع الأمريكي الأوروبي الأمريكي المتوحش.ونوّه خليل بعمق العلاقات السورية الروسية التي تمتد لعقود عديدة، مشيرا إلى أن وقفة اليوم تعبّر عن محبة الشعب السوري لروسيا وإيمانه بالنصر على النازية وأتباعها وداعميها".من جهته، أكد الشيخ محمود الريس، أحد شيوخ عشيرة (البوسرايا) العربية: "من واجب السوريين أن يقفوا إلى جانب الدولة التي كانت معهم في حربهم ضد الإرهاب والدول الداعمة له، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في العالم".وأشار الشيخ الريس إلى أن "العالم يشهد تحولا كبيرا في التخلص من سياسة القطب الواحد، وأن سوريا وروسيا بقيادة الزعيمين الأسد وبوتين، سينتصرون على الإرهاب وأذياله".
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

القبائل العربية في دير الزور: مؤمنون بالنصر الروسي على النازية وداعميها

13:02 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 16.03.2022)
© Sputnik . Farouq Modhiالقبائل العربية في دير الزور: مؤمنون بالنصر الروسي على النازية وداعميها
القبائل العربية في دير الزور: مؤمنون بالنصر الروسي على النازية وداعميها - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Farouq Modhi
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خرج المئات من أبناء القبائل العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، تضامنا مع روسيا في عمليتها الخاصة دفاعا وحماية لحدودها.
ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي انطلقت، اليوم، أعلام روسيا وسوريا، وهتفوا بالنصر للشعب والجيش الروسي في العملية الخاضة ضد القوى القومية والنازية الجديدة في أوكرانيا.
وعبّر المشاركون في أحاديثهم لـ "سبوتنيك" عن محبة ودعم الشعب السوري للشعب الروسي.
الصحفي السوري عبد المنعم خليل، قال لوكالة "سبوتنيك": "روسيا وقفت مع الشعب السوري خلال الأزمة، واليوم خرجنا لنعلن تضامننا لهذه الدولة الصديقة ضد نظام زيلينسكي الحامل لمنصة المشروع الأمريكي الأوروبي الأمريكي المتوحش.
ونوّه خليل بعمق العلاقات السورية الروسية التي تمتد لعقود عديدة، مشيرا إلى أن وقفة اليوم تعبّر عن محبة الشعب السوري لروسيا وإيمانه بالنصر على النازية وأتباعها وداعميها".
من جهته، أكد الشيخ محمود الريس، أحد شيوخ عشيرة (البوسرايا) العربية: "من واجب السوريين أن يقفوا إلى جانب الدولة التي كانت معهم في حربهم ضد الإرهاب والدول الداعمة له، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في العالم".
وأشار الشيخ الريس إلى أن "العالم يشهد تحولا كبيرا في التخلص من سياسة القطب الواحد، وأن سوريا وروسيا بقيادة الزعيمين الأسد وبوتين، سينتصرون على الإرهاب وأذياله".
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