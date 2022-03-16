https://arabic.sputniknews.com/20220316/القبض-على-5-أشخاص-موالين-لـداعش-خططوا-لتنفيذ-عمليات-إرهابية-في-المغرب-1059960121.html
القبض على 5 أشخاص موالين لـ"داعش" خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب
القبض على 5 أشخاص موالين لـ"داعش" خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب
اعتقلت سلطات الأمن المغربية، اليوم الأربعاء، 5 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وذلك للاشتباه في إعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T08:56+0000
2022-03-16T08:56+0000
2022-03-16T08:56+0000
أخبار المغرب اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب وكالة الأنباء المغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، من توقيف 5 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة.وأضافت أنه تم القبض عليهم للاشتباه في "شروعهم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي".وأوضحت أن "التحريات الأولية، كشفت أنهم عملوا على تجميع معلومات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث".وذلك بالإضافة إلى تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع والسلطات، و"استحلال" العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.ووفقا للوكالة، تم تحويل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحديد مدى ارتباطهم المحتمل مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.
https://arabic.sputniknews.com/20211006/الأمن-المغربي-يعلن-إجهاض-مخطط-إرهابي-لـداعش-والقبض-على-أمير-الخلية-وأعضائها-1050353397.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
القبض على 5 أشخاص موالين لـ"داعش" خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في المغرب
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اعتقلت سلطات الأمن المغربية، اليوم الأربعاء، 5 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وذلك للاشتباه في إعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية.
وحسب وكالة الأنباء المغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، من توقيف 5 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي
، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة.
وأضافت أنه تم القبض عليهم للاشتباه في "شروعهم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي".
وأوضحت أن "التحريات الأولية، كشفت أنهم عملوا على تجميع معلومات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث".
وذلك بالإضافة إلى تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع والسلطات، و"استحلال" العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.
كما كشفت التحريات، أنهم كانوا يعتزمون استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر قوات الأمن، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم لعملياتهم الإرهابية.
ووفقا للوكالة، تم تحويل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحديد مدى ارتباطهم المحتمل مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب
أو خارجه.