https://arabic.sputniknews.com/20220316/القوات-الأوكرانية-في-دونباس-تسير-إلى-مصيرها-المحتوم-1059954474.html

القوات الأوكرانية في دونباس تسير إلى مصيرها المحتوم

القوات الأوكرانية في دونباس تسير إلى مصيرها المحتوم

تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا وقد حققت نتائج رائعة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T05:13+0000

2022-03-16T05:13+0000

2022-03-16T05:13+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

رصد عسكري

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وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد فرضت سيطرتها على 30 في المئة من الأراضي الأوكرانية، وتواصل تقدمها لتدمير المنشآت العسكرية ونزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني في باقي الأراضي الأوكرانية.وقد حشد نظام الحكم الأوكراني غالبية قواته في جنوب شرق أوكرانيا، محددا مهمتها في القضاء على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس. والآن تستمر قوات النظام الأوكراني في قصف مدينة دونيتسك والمدن الأخرى التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولكنها تسير إلى مصيرها المحتوم وفقا لرؤية المراقبين والخبراء العسكريين، إذ تسعى وحدات من القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى تطويق الحشود العسكرية الأوكرانية التي لا تستطيع الانسحاب من مواقعها المحصنة بسبب نيران القوات الروسية.وفي ليل 15 مارس/آذار، اخترقت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك دفاعات قوات نظام الحكم الأوكراني جنوبي مدينة غورلوفكا. ولا بد من تطويق واحتواء القوات الأوكرانية المتواجدة غربي مدينة دونيتسك في الأيام القليلة المقبلة في حال واصلت القوات الروسية اختراقها نحو مدينة بوكروفسك والتقت القوات القادمة من مدينة كوراخوفو.وتواجه القوات الأوكرانية المتواجدة في مدينة ماريوبول والتي كانت تضم 14 ألف مقاتل، المصير المحتوم أيضا، إذ تستمر القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في تشتيتها وتطويقها. وقد يتم احتواؤها في غضون 8 إلى 12 يوما حسب تقديرات الخبراء.وبالنسبة للعاصمة الأوكرانية كييف، توسع القوات الروسية نطاق سيطرتها في ريفها، وقد حاصرتها من الشمال والغرب والشرق كما أشار إلى ذلك الخبير العسكري بوريس روجين.وفي شمال شرق أوكرانيا، تستمر القوات الروسية في "تمشيط" مدينتين كبيرتين، خاركوف وتشيرنيغوف.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.

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