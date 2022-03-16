الكاظمي يشارك في ذكرى هجوم حلبجة... ويعد بتحويلها لمحافظة تكريما لتضحياتها
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
شارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتعليق على ذكرى استهداف مدينة حلبجة العراقية، التي قتل فيها المئات أثناء الحرب العراقية الإيرانية، واتهم نظام صدام حسين بتنفيذها في 16 مارس 1988.
وكتب الكاظمي عبر حسابه على تويتر أن "حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها".
وجاء في تغريدة رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، أن "حلبجة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه".
"حلبچة" شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 16, 2022
حلبچة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك.
السلام على شهداء العراق.
وأضاف "تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك... السلام على شهداء العراق".
أثناء محاكمة صدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق قدم الادعاء العراقي 500 دليلا لجرائم ارتكبت خلال حكم صدام حسين من بينها وثيقة صادرة عام 1987 من المخابرات العسكرية العراقية تطلب الإذن من مكتب الرئيس لاستخدام غاز الخردل وغازات الأعصاب السارين والتابون ضد الأكراد.
وجاء في وثيقة أخرى ردا على ذلك أن صدام أمر المخابرات العسكرية بدراسة إمكانية توجيه "ضربة مفاجئة" باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والكردية.
ولم يحاكم صدام على هذه العملية ونفذ فيه حكم الإعدام في القضية المعروفة باسم "مذبحة الدجيل" التي وقعت عام 1982.
وحكمت محكمة عراقية على علي حسن المجيد، ابن عم صدام، الذي قاد القوات العراقية في شمال العراق خلال تلك الفترة واشتهر بلقب "علي الكيماوي"، بالإعدام شنقاً في يناير 2010، بعد إدانته بتدبير الهجوم.