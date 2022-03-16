https://arabic.sputniknews.com/20220316/الكرملين-فرض-عقوبات-روسية-على-بايدن-لا-يعني-رفض-التواصل-معه-على-أعلى-مستوى-1059967161.html

الكرملين: فرض عقوبات روسية على بايدن لا يعني رفض التواصل معه على أعلى مستوى

الكرملين: فرض عقوبات روسية على بايدن لا يعني رفض التواصل معه على أعلى مستوى

لفت المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إلى أن فرض عقوبات روسية على الرئيس جو بايدن لا يعني رفض الاتصالات معه على أعلى مستوى. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:46+0000

2022-03-16T10:46+0000

2022-03-16T10:46+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين

دميتري بيسكوف

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e28fed084565d214d9286ed7ec0c693b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وأضاف بيسكوف: "إذا لزم الأمر يمكن استئناف هذه الاتصالات وفرض هذه العقوبات لا يعني رفض الاتصالات".وقال بيسكوف: "الولايات المتحدة تمارس هذه الأيام ضغوطًا غير مسبوقة على العديد من دول العالم. الغالبية العظمى من الدول تنحني تحت هذا الضغط، ولكن هناك أيضا دول لا تنحني وتتخذ موقفا سياديا أكثر توازنا، وتقول ذلك علنا".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس عن فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وهيلاري كلينتون، وعدد آخر من كبار المسؤولين.وجاء في بيان الخارجية في هذا الصدد: "ردا على سلسلة العقوبات غير المسبوقة، والتي تحتوي ضمن أمور أخرى على منع عدد من المسؤولين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة بدءًا من 15 آذار/مارس، فإن قائمة "الحظر" الروسية تتضمن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".وأضاف البيان: "هذه الخطوة، التي اتخذت كرد فعل مضاد، جاءت نتيجة حتمية لمسار الرهاب الشديد من الروس الذي انتهجته الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، راهنت على احتواء روسيا عن طريق المواجهة".وضمت القائمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات والشخصيات الأمريكية المعروفة.وشملت العقوبات التي فرضتها روسيا على الولايات المتحدة، والتي تتضمن حظرا على 13 شخصا من دخول روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-روسيا-تفرض-عقوبات-شخصية-على-الرئيس-الأميركي-بايدن-1059935312.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكرملين, دميتري بيسكوف, جو بايدن