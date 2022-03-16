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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الكرملين-فكرة-إنشاء-دولة-منزوعة-السلاح-في-أوكرانيا-على-نمط-النمسا-أو-السويد-يمكن-اعتبارها-تسوية-1059966888.html
الكرملين: فكرة إنشاء دولة منزوعة السلاح في أوكرانيا على نمط النمسا أو السويد يمكن اعتبارها تسوية
الكرملين: فكرة إنشاء دولة منزوعة السلاح في أوكرانيا على نمط النمسا أو السويد يمكن اعتبارها تسوية
أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن فكرة إنشاء دولة منزوعة السلاح في أوكرانيا بعد مثال النمسا أو السويد يمكن اعتبارها تسوية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:35+0000
2022-03-16T10:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا خيار تتم مناقشته بالفعل الآن ويمكن اعتباره تسوية حقيقية".وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، والمستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، إن كييف تقترح إنشاء نسخة نمساوية أو سويدية في أوكرانيا كدولة منزوعة السلاح.وأكد بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليمات في بداية العملية الخاصة في أوكرانيا بعدم اقتحام المدن، بما في ذلك مدينة كييف، بسبب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بيسكوف-يعلق-على-شائعات-حول-طلب-موسكو-مساعدة-عسكرية-من-بكين-1059883270.html
https://arabic.sputniknews.com/20220311/بيسكوف-المساعي-الأمريكية-لفرض-عقوبات-ضد-روسيا-قد-تستمر-لفترة-طويلة-1059763066.html
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الكرملين: فكرة إنشاء دولة منزوعة السلاح في أوكرانيا على نمط النمسا أو السويد يمكن اعتبارها تسوية

10:35 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن فكرة إنشاء دولة منزوعة السلاح في أوكرانيا بعد مثال النمسا أو السويد يمكن اعتبارها تسوية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا خيار تتم مناقشته بالفعل الآن ويمكن اعتباره تسوية حقيقية".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، والمستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، إن كييف تقترح إنشاء نسخة نمساوية أو سويدية في أوكرانيا كدولة منزوعة السلاح.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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وأكد بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليمات في بداية العملية الخاصة في أوكرانيا بعدم اقتحام المدن، بما في ذلك مدينة كييف، بسبب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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