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لافروف: اللقاء بين بوتين وأردوغان قيد التحضير وسيتم ذلك على الأراضي التركية
https://arabic.sputniknews.com/20220316/المؤتمر-الصحفي-المشترك-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-التركي-في-موسكو-1059976364.html
المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا بعد المباحثات الثنائية بين الطرفين في موسكو 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:43+0000
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روسيا
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المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو

12:43 GMT 16.03.2022
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يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا بعد المباحثات الثنائية بين الطرفين في موسكو
الجديد أولاًالقديم أولاً
13:06 GMT 16.03.2022
لافروف: الجانب الأوكراني يكشف عن فظاعاته الإجرامية بحق عناصر القوات الروسية ويقوم باختلاق الأخبار المزيفة أن روسيا تقتل المدنيين عكس الواقع
13:04 GMT 16.03.2022
لافروف: المسلحون النازيون والقوميون يعرقلون خروج السكان من ماريوبول والسلطات الأوكرانية غير قادرة على التحكم بالوضع على الأرض
13:02 GMT 16.03.2022
لافروف: روسيا تستمر بفتح الممرات الإنسانية وهي تعطي الحرية لجميع السكان بالخروج كما كان متفقا خلال المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا
13:00 GMT 16.03.2022
أوغلو: إجلاء المواطنين الأتراك من المدن الأوكرانية مستمرة وهناك محاولة لإجلاء المزيد منهم من مدينة ماريوبول
12:57 GMT 16.03.2022
لافروف: اللقاء بين بوتين وأردوغان قيد التحضير وسيتم ذلك على الأراضي التركية
12:55 GMT 16.03.2022
لافروف: اللقاء بين بوتين وزيلينسكي لن يكون لمجرد أخذ الصورة في حال حدوثه، لقد تعلمنا الدرس من اللقاءات السابقة وخصوصا ما حصل في فرنسا وهذا لن يعاد
12:53 GMT 16.03.2022
لافروف: يناقش تنظيم لقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي مع وزير الخارجية التركي
12:51 GMT 16.03.2022
أوغلو: تركيا ممتنة لروسيا لمساعدتها بإجلاء المواطنين الأتراك من أوكرانيا ونواصل الاتصالات بشأن الممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول
12:49 GMT 16.03.2022
لافروف: المحادثات مع وزير الخارجية التركي أكدت الحاجة للاجتماع بشكل متكرر
12:47 GMT 16.03.2022
لافروف: نشدد على ضرورة نزع السلاح لكي يتمكن الشعب الأوكراني من العيش بسلام
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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