المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو

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يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا بعد المباحثات الثنائية بين الطرفين في موسكو
13:06 GMT 16.03.2022
لافروف: الجانب الأوكراني يكشف عن فظاعاته الإجرامية بحق عناصر القوات الروسية ويقوم باختلاق الأخبار المزيفة أن روسيا تقتل المدنيين عكس الواقع
13:04 GMT 16.03.2022
لافروف: المسلحون النازيون والقوميون يعرقلون خروج السكان من ماريوبول والسلطات الأوكرانية غير قادرة على التحكم بالوضع على الأرض
13:02 GMT 16.03.2022
لافروف: روسيا تستمر بفتح الممرات الإنسانية وهي تعطي الحرية لجميع السكان بالخروج كما كان متفقا خلال المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا
13:00 GMT 16.03.2022
أوغلو: إجلاء المواطنين الأتراك من المدن الأوكرانية مستمرة وهناك محاولة لإجلاء المزيد منهم من مدينة ماريوبول
12:57 GMT 16.03.2022
لافروف: اللقاء بين بوتين وأردوغان قيد التحضير وسيتم ذلك على الأراضي التركية
12:55 GMT 16.03.2022
لافروف: اللقاء بين بوتين وزيلينسكي لن يكون لمجرد أخذ الصورة في حال حدوثه، لقد تعلمنا الدرس من اللقاءات السابقة وخصوصا ما حصل في فرنسا وهذا لن يعاد
12:53 GMT 16.03.2022
لافروف: يناقش تنظيم لقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي مع وزير الخارجية التركي
12:51 GMT 16.03.2022
أوغلو: تركيا ممتنة لروسيا لمساعدتها بإجلاء المواطنين الأتراك من أوكرانيا ونواصل الاتصالات بشأن الممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول
12:49 GMT 16.03.2022
لافروف: المحادثات مع وزير الخارجية التركي أكدت الحاجة للاجتماع بشكل متكرر
12:47 GMT 16.03.2022
لافروف: نشدد على ضرورة نزع السلاح لكي يتمكن الشعب الأوكراني من العيش بسلام