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المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا موسعا مع عدد من سفراء الدول
المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا موسعا مع عدد من سفراء الدول
عقد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي وإرساء الاستقرار في البلاد. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:04+0000
2022-03-16T13:04+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ووفقا للحساب الرسمي للمجلس الرئاسي الليبي على فيسبوك، فقد عقد الاجتماع الموسع لسفراء الدول التي دعمت مساري برلين 1 وبرلين 2، باعتباره المسار الذي حظي بدعم المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن، إلى جانب حصوله على القبول المحلي.وجاء الاجتماع لبحث سبل دعم مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بشأن إعداد قاعدة دستورية توافقية، ودعم المجلس الرئاسي في أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن الجيش الليبي لا يتدخل في السياسية، لكنه يدعم تسلم حكومة فتحي باشاغا، التي انتخبت من مجلس النواب الليبي، الحكم لأنها الحكومة الشرعية.وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "البرلمان سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، ونحن كعسكريين لا نتدخل في السياسية لأن قضيتنا الآن هي بناء جيش قوي يحافظ على سيادة البلد".وحول احتمالية تدخل الجيش لتسليم حكومة باشاغا أو دعم حكومة الدبيبة، قال المحجوب: "لا أعتقد أنه سيطلب منا الآن ذلك، وإن حصل ذلك فسنراه في وقته، وهذه المسائل تعود لقيادة الجيش، فنحن لسنا مجموعات مسلحة وهذه الأمور تتخذ على مستوى قيادة الجيش وهي من تقرر".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا موسعا مع عدد من سفراء الدول

13:04 GMT 16.03.2022
© Sputnik . M. Hemedaرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقاء بسفير الاتحاد الأوربي لدي ليبيا خوسيه ساباديل
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقاء بسفير الاتحاد الأوربي لدي ليبيا خوسيه ساباديل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . M. Hemeda
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عقد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي وإرساء الاستقرار في البلاد.
ووفقا للحساب الرسمي للمجلس الرئاسي الليبي على فيسبوك، فقد عقد الاجتماع الموسع لسفراء الدول التي دعمت مساري برلين 1 وبرلين 2، باعتباره المسار الذي حظي بدعم المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن، إلى جانب حصوله على القبول المحلي.
وجاء الاجتماع لبحث سبل دعم مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بشأن إعداد قاعدة دستورية توافقية، ودعم المجلس الرئاسي في أي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن الجيش الليبي لا يتدخل في السياسية، لكنه يدعم تسلم حكومة فتحي باشاغا، التي انتخبت من مجلس النواب الليبي، الحكم لأنها الحكومة الشرعية.
وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "البرلمان سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، ونحن كعسكريين لا نتدخل في السياسية لأن قضيتنا الآن هي بناء جيش قوي يحافظ على سيادة البلد".
وحول احتمالية تدخل الجيش لتسليم حكومة باشاغا أو دعم حكومة الدبيبة، قال المحجوب: "لا أعتقد أنه سيطلب منا الآن ذلك، وإن حصل ذلك فسنراه في وقته، وهذه المسائل تعود لقيادة الجيش، فنحن لسنا مجموعات مسلحة وهذه الأمور تتخذ على مستوى قيادة الجيش وهي من تقرر".
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