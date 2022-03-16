https://arabic.sputniknews.com/20220316/المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-تقرر-تعليق-النظر-في-جميع-الشكاوى-ضد-روسيا-1059994479.html
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقرر تعليق النظر في جميع الشكاوى ضد روسيا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقرر تعليق النظر في جميع الشكاوى ضد روسيا
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان إنها قررت تعليق النظر في جميع الشكاوى ضد روسيا بعد انسحابها من مجلس أوروبا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T18:11+0000
2022-03-16T18:11+0000
2022-03-16T18:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان المحكمة: "وفقًا لقرار لجنة الوزراء بأن روسيا لم يعد عضوًا في مجلس أوروبا اعتبارًا من 16 مارس 2022، قررت المحكمة تعليق النظر في جميع القضايا ضد روسيا حتى تنظر في التبعات القانونية لهذه الأحكام على عمل المحكمة".أخطرت موسكو رسميًا، الثلاثاء الماضي، بمذكرة انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلة إنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت متسقة مع الدستور الروسي.قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، إلغاء عضوية روسيا في المنظمة ابتداءًً من 16 مارس/آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/-قناة-آر-تي-فرنسا-تستأنف-أمام-محكمة-الاتحاد-الأوروبي-مطالبة-بإلغاء-قرار-الحجب-1059640618.html
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روسيا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقرر تعليق النظر في جميع الشكاوى ضد روسيا
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قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان إنها قررت تعليق النظر في جميع الشكاوى ضد روسيا بعد انسحابها من مجلس أوروبا.
وجاء في بيان المحكمة: "وفقًا لقرار لجنة الوزراء بأن روسيا لم يعد عضوًا في مجلس أوروبا اعتبارًا من 16 مارس 2022، قررت المحكمة تعليق النظر في جميع القضايا ضد روسيا حتى تنظر في التبعات القانونية لهذه الأحكام على عمل المحكمة".
أخطرت موسكو رسميًا، الثلاثاء الماضي، بمذكرة انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلة إنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت متسقة مع الدستور الروسي.
قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، إلغاء عضوية روسيا في المنظمة ابتداءًً من 16 مارس/آذار.