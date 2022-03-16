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https://arabic.sputniknews.com/20220316/الملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-يخدع-بريطانيا-مجددا-ويفرغ-العقوبات-الغربية-من-محتواها-1059969962.html
الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يخدع بريطانيا مجددا ويفرغ العقوبات الغربية من محتواها
الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يخدع بريطانيا مجددا ويفرغ العقوبات الغربية من محتواها
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مقالا مطولا أكدت من خلاله أنه بعد ساعات من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، انتقلت ملكية الشركات الاستثمارية... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:28+0000
2022-03-16T11:28+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "نورما" للاستثمارات التي تستثمر في مجال الطاقة المتجددة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل قد انتقلت بالكامل في 24 فبراير/ شباط إلى ملكية ديفيد دافيدوفيتش، الشريك التجاري المقرب من أبراموفيتش.وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصول المزيد من رجال الأعمال الروس، منهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.وأكد شخص مقرب من دافيدوفيتش أن الأخير استحوذ على الشركة، قائلا إن استثمار دافيدوفيتش في نورما "جزء من استثماراته الشاملة واهتمامه بقطاع الشركات الناشئة".يقول محامون متخصصون في العقوبات إن بيع الأصول إلى شركاء أو نقل الملكية إلى أفراد الأسرة يمكن أن يكون وسيلة لتجنب تجميد الأصول مؤقتا، والاحتفاظ بالسيطرة غير المباشرة على الأصول دون التعارض من الناحية الفنية مع العقوبات، بحسب الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن دافيدوفيتش ليس على قائمة العقوبات، كما إنه يقيم بشكل أساسي في إسرائيل.وقبل العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة، سعى أبراموفيتش لبيع قصره المكون من 15 غرفة نوم في لندن ونادي تشيلسي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقا أنه حاول أيضا تصفية أمواله الموجودة في الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/طائرة-الملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-مالك-تشيلسي-تحط-في-إسرائيل-1059864239.html
https://arabic.sputniknews.com/20220310/تشيلسي-يقول-إنه-يسعى-لتغيير-رخصة-التشغيل-بعد-عقوبة-أبراموفيتش-1059732223.html
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روسيا, اقتصاد

الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يخدع بريطانيا مجددا ويفرغ العقوبات الغربية من محتواها

11:28 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مقالا مطولا أكدت من خلاله أنه بعد ساعات من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، انتقلت ملكية الشركات الاستثمارية المملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى أحد شركائه.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "نورما" للاستثمارات التي تستثمر في مجال الطاقة المتجددة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل قد انتقلت بالكامل في 24 فبراير/ شباط إلى ملكية ديفيد دافيدوفيتش، الشريك التجاري المقرب من أبراموفيتش.
وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصول المزيد من رجال الأعمال الروس، منهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
طائرة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي تحط في إسرائيل
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وأكد شخص مقرب من دافيدوفيتش أن الأخير استحوذ على الشركة، قائلا إن استثمار دافيدوفيتش في نورما "جزء من استثماراته الشاملة واهتمامه بقطاع الشركات الناشئة".
يقول محامون متخصصون في العقوبات إن بيع الأصول إلى شركاء أو نقل الملكية إلى أفراد الأسرة يمكن أن يكون وسيلة لتجنب تجميد الأصول مؤقتا، والاحتفاظ بالسيطرة غير المباشرة على الأصول دون التعارض من الناحية الفنية مع العقوبات، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن دافيدوفيتش ليس على قائمة العقوبات، كما إنه يقيم بشكل أساسي في إسرائيل.
وقبل العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة، سعى أبراموفيتش لبيع قصره المكون من 15 غرفة نوم في لندن ونادي تشيلسي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقا أنه حاول أيضا تصفية أمواله الموجودة في الولايات المتحدة.
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
تشيلسي يقول إنه يسعى لتغيير رخصة التشغيل بعد عقوبة أبراموفيتش
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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