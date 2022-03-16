https://arabic.sputniknews.com/20220316/الملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-يخدع-بريطانيا-مجددا-ويفرغ-العقوبات-الغربية-من-محتواها-1059969962.html

الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يخدع بريطانيا مجددا ويفرغ العقوبات الغربية من محتواها

الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يخدع بريطانيا مجددا ويفرغ العقوبات الغربية من محتواها

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مقالا مطولا أكدت من خلاله أنه بعد ساعات من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، انتقلت ملكية الشركات الاستثمارية... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T11:28+0000

2022-03-16T11:28+0000

2022-03-16T11:28+0000

روسيا

اقتصاد

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وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "نورما" للاستثمارات التي تستثمر في مجال الطاقة المتجددة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل قد انتقلت بالكامل في 24 فبراير/ شباط إلى ملكية ديفيد دافيدوفيتش، الشريك التجاري المقرب من أبراموفيتش.وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصول المزيد من رجال الأعمال الروس، منهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.وأكد شخص مقرب من دافيدوفيتش أن الأخير استحوذ على الشركة، قائلا إن استثمار دافيدوفيتش في نورما "جزء من استثماراته الشاملة واهتمامه بقطاع الشركات الناشئة".يقول محامون متخصصون في العقوبات إن بيع الأصول إلى شركاء أو نقل الملكية إلى أفراد الأسرة يمكن أن يكون وسيلة لتجنب تجميد الأصول مؤقتا، والاحتفاظ بالسيطرة غير المباشرة على الأصول دون التعارض من الناحية الفنية مع العقوبات، بحسب الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن دافيدوفيتش ليس على قائمة العقوبات، كما إنه يقيم بشكل أساسي في إسرائيل.وقبل العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة، سعى أبراموفيتش لبيع قصره المكون من 15 غرفة نوم في لندن ونادي تشيلسي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقا أنه حاول أيضا تصفية أمواله الموجودة في الولايات المتحدة.

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روسيا, اقتصاد