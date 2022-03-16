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الناتج المحلي الحقيقي للسعودية ينمو بنسبة 3.2% في 2021
الناتج المحلي الحقيقي للسعودية ينمو بنسبة 3.2% في 2021
حقق الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العربية السعودية نموا بنسبة 3.2% خلال العام الماضي 2021، حسبما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:48+0000
2022-03-16T09:48+0000
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ونقلت وكالة أنباء "واس" عن الهيئة نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2021، والتي أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021 ارتفاعًا بنسبة 6.7% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنةً بالعام السابق 2020.وأضافت نشرة الهيئة أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 نموا بنسبة 10.8% مقارنة بما حققه في نفس الفترة من العام السابق 2020، بينما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لعام 2021 نموًا إيجابيًا بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق 2020.وفيما يتعلق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص، قالت النشرة إنه حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 نموا بنسبة 4.9% مقارنة بما حققه في نفس الفترة من العام السابق 2020، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021 نموا بنسبة 6.2% مقارنة مع العام السابق 2020.واختتمت الهيئة العامة للإحصاء نشرتها بالإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

الناتج المحلي الحقيقي للسعودية ينمو بنسبة 3.2% في 2021

09:48 GMT 16.03.2022
CC0 / Pixabay / مدينة الرياض، السعودية
مدينة الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
CC0 / Pixabay /
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حقق الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العربية السعودية نموا بنسبة 3.2% خلال العام الماضي 2021، حسبما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء "واس" عن الهيئة نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2021، والتي أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021 ارتفاعًا بنسبة 6.7% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنةً بالعام السابق 2020.
وأضافت نشرة الهيئة أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 نموا بنسبة 10.8% مقارنة بما حققه في نفس الفترة من العام السابق 2020، بينما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لعام 2021 نموًا إيجابيًا بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق 2020.
وفيما يتعلق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص، قالت النشرة إنه حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 نموا بنسبة 4.9% مقارنة بما حققه في نفس الفترة من العام السابق 2020، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021 نموا بنسبة 6.2% مقارنة مع العام السابق 2020.
واختتمت الهيئة العامة للإحصاء نشرتها بالإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
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