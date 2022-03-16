https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-بصدد-تغيير-وضعه-الأمني-في-أوروبا-وروسيا-تنسحب-من-مجلس-أوروبا--1059982998.html

الناتو بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا... وروسيا تنسحب من مجلس أوروبا

الناتو بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا... وروسيا تنسحب من مجلس أوروبا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، تغيير الوضع الأمني للحلف في أوروبا بشكل جذري، ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T14:24+0000

2022-03-16T14:24+0000

2022-03-16T14:24+0000

راديو

ملفات ساخنة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059982047_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ea9b794cab2ddedd250a54f6e3498a57.png

الناتو بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا.. وروسيا تنسحب من مجلس أوروبا الناتو بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا.. وروسيا تنسحب من مجلس أوروبا

وعشية اجتماع لوزراء دفاع الناتو، قال ستولتنبرغ إن القارة الأوروبية بحاجة إلى إعادة ضبط الوضع العسكري للتحالف المكون من ثلاثين دولة، وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع وزراء الناتو بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.ولفت إلى أن الناتو يفكر في إرسال عدد أكبر من القوات في الجزء الشرقي من التحالف، وبمزيد من المعدات.وعلى وقع ردود الفعل الروسية، سلمت موسكو مجلس أوروبا رسالة تتضمن إشعارا بانسحابها من المنظمة.وقال نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي، إن روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها الخاصة، محملا المجلس ودول الناتو نتيجة قطع الحوار مع موسكو، بعدما ظلت تستخدم موضوع حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والهجوم على الدولة الروسية.وتوقع أن يكون "تحرك حلف الناتو في أوروبا الشرقية بنفس الطريقة القديمة سواء في زيادة عدد القوات الأمريكية في المنطقة وبعض بطاريات الصواريخ ولكن لن يتم تغيير شيء على الأرض".وقال الباحث السياسي والاستراتيجي، آصف ملحم، إن محاولات انتشار الناتو تاريخيا في شرقي أوروبا له دلالات وردود روسية أوقفته عندما أرادت الولايات المتحدة نصب درع صاروخية في شرق أوروبا موجهة ضد كوريا الشمالية وإيران اللتين تبعدان عن المنطقة".وأوضح أن روسيا لا تثق تماما في أوروبا بسبب الكذب المتناهي في مواقفها وهو ما جعل روسيا تنسحب من مجلس أوروبا الذي من المفترض أن تخصصه في مجال حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تدعم أوروبا منظمات وجماعات إرهابية ونازية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, ملفات ساخنة, аудио