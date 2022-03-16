https://arabic.sputniknews.com/20220316/الولايات-المتحدة-ترحل-الشخصية-الحقيقية-لأحد-مسلسلات-نتفليكس-1059964918.html

الولايات المتحدة ترحل الشخصية الحقيقية لأحد مسلسلات نتفليكس

الولايات المتحدة ترحل الشخصية الحقيقية لأحد مسلسلات نتفليكس

قررت السلطات الأمريكية ترحيل الشخصية الحقيقية التي حولت شبكة نتفليكس قصتها إلى مسلسل "Inventing Anna". 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:04+0000

2022-03-16T10:04+0000

2022-03-16T10:04+0000

مجتمع

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ذكرت مجلة "هي" أن "آنا سوروكين"، التي خدعت نخبة الطبقة الاجتماعية في نيويورك تحت اسم آنا ديلفي، والتي أصبحت قصتها موضوعا لمسلسل نتفليكس تقرر ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا.يأتي ذلك بعدما قرر مجلس الهجرة التابع لوزارة العدل الأمريكية في 17 فبراير/ شباط رفض طلب آنا سوروكين البقاء في الولايات المتحدة.وتستعد سلطات الهجرة الأمريكية لترحيل سوروكين رسميا، لكن القرار ينص على أن سوروكين أمامها 30 يومًا لتقديم استئناف آخر ووقف ترحيلها، أكد ذلك المحامي ماني أرورا قائلا إن آنا سوروكين لا تزال في مهلة الثلاثين يومًا وأنه ليس من الجائز قانونا أن تقوم إدارة الهجرة والجمارك بترحيلها.يشار إلى أن آنا سوروكين، كانت محتجزة في مركز تابع لمركز الهجرة والجمارك شمال ولاية نيويورك لمدة عام بعد خروجها من السجن.وتمتلك سوروكين سوابق إجرامية، حيث أُدينت في عام 2019 بعدة تهم منها محاولات سرقة ونصب، حيث قامت بالاستيلاء على أكثر من 200 ألف دولار من فنادق وبنوك ومؤسسات أخرى في نيويورك. وبعد إطلاق سراحها من السجن في فبراير 2021، أعادتها إدارة الهجرة والجمارك إلى السجن مرة أخرى لمخالفة شروط التأشيرة.وقدمت نتفليكس قصة "آنا سوروكين" في مسلسل "Inventing Anna"، من بطولة جوليا جارنر، ويتبع المسلسل قصة الصحفية الدؤوبة فيفيان كينت، التي تجسد دورها آنا كلومسكي، في محاولتها لاكتشاف الحقيقة، وكشف التفاصيل حول إجراءات المحكمة ومبالغ الأموال التي حصلت عليها سوروكين.

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مجتمع