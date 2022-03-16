https://arabic.sputniknews.com/20220316/اليابان-تعلن-عن-إجراء-جديد-ضد-روسيا-1059976839.html
اليابان تعلن عن إجراء جديد ضد روسيا
اليابان تعلن عن إجراء جديد ضد روسيا
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أن اليابان قررت تجريد روسيا من صفة دولة ذات أفضلية، وذلك بسبب الأحداث الجارية حاليا في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:56+0000
2022-03-16T12:56+0000
2022-03-16T12:56+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102113/26/1021132699_0:514:3501:2483_1920x0_80_0_0_082145b58e5a0696c2867a9eeb5eabd1.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وقال كيشيدا في هذا الصدد: "قررنا حرمان روسيا من صفة ذات أفضلية (في العلاقات التجارية)".يذكر أنه تم إدراج روسيا في قائمة الدول ذات الأفضلية (في العلاقات التجارية) بصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية، التي ينص أحد مبادئها الرئيسية على منح دولة ما نفس شروط تنفيذ عمليات التجارة الخارجية التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون في المنظمة. وكانت روسيا قد تمتعت بمزايا معاملة الدولة ذات الأفضلية، كعضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2012.ويأتي هذا القرار تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسيا-تنصح-اليابان-بنسيان-أمر-جزر-الكوريل-إلى-الأبد-1059414604.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102113/26/1021132699_0:0:3311:2483_1920x0_80_0_0_f6ac3f58609e983ab07148f5d4ccce21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
اليابان تعلن عن إجراء جديد ضد روسيا
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أن اليابان قررت تجريد روسيا من صفة دولة ذات أفضلية، وذلك بسبب الأحداث الجارية حاليا في أوكرانيا.
طوكيو - سبوتنيك. وقال كيشيدا في هذا الصدد: "قررنا حرمان روسيا
من صفة ذات أفضلية (في العلاقات التجارية)".
يذكر أنه تم إدراج روسيا في قائمة الدول ذات الأفضلية (في العلاقات التجارية) بصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية، التي ينص أحد مبادئها الرئيسية على منح دولة ما نفس شروط تنفيذ عمليات التجارة الخارجية التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون في المنظمة.
وكانت روسيا قد تمتعت بمزايا معاملة الدولة ذات الأفضلية، كعضو في منظمة التجارة العالمية
منذ عام 2012.
ويأتي هذا القرار تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة هناك.