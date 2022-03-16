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https://arabic.sputniknews.com/20220316/اليابان-تعلن-عن-إجراء-جديد-ضد-روسيا-1059976839.html
اليابان تعلن عن إجراء جديد ضد روسيا
اليابان تعلن عن إجراء جديد ضد روسيا
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أن اليابان قررت تجريد روسيا من صفة دولة ذات أفضلية، وذلك بسبب الأحداث الجارية حاليا في أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:56+0000
2022-03-16T12:56+0000
روسيا
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طوكيو - سبوتنيك. وقال كيشيدا في هذا الصدد: "قررنا حرمان روسيا من صفة ذات أفضلية (في العلاقات التجارية)".يذكر أنه تم إدراج روسيا في قائمة الدول ذات الأفضلية (في العلاقات التجارية) بصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية، التي ينص أحد مبادئها الرئيسية على منح دولة ما نفس شروط تنفيذ عمليات التجارة الخارجية التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون في المنظمة. وكانت روسيا قد تمتعت بمزايا معاملة الدولة ذات الأفضلية، كعضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2012.ويأتي هذا القرار تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسيا-تنصح-اليابان-بنسيان-أمر-جزر-الكوريل-إلى-الأبد-1059414604.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

اليابان تعلن عن إجراء جديد ضد روسيا

12:56 GMT 16.03.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonوزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أن اليابان قررت تجريد روسيا من صفة دولة ذات أفضلية، وذلك بسبب الأحداث الجارية حاليا في أوكرانيا.
طوكيو - سبوتنيك. وقال كيشيدا في هذا الصدد: "قررنا حرمان روسيا من صفة ذات أفضلية (في العلاقات التجارية)".

يذكر أنه تم إدراج روسيا في قائمة الدول ذات الأفضلية (في العلاقات التجارية) بصفتها عضوًا في منظمة التجارة العالمية، التي ينص أحد مبادئها الرئيسية على منح دولة ما نفس شروط تنفيذ عمليات التجارة الخارجية التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون في المنظمة.
جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
روسيا تنصح اليابان بنسيان أمر جزر الكوريل إلى الأبد
3 مارس, 15:55 GMT
وكانت روسيا قد تمتعت بمزايا معاملة الدولة ذات الأفضلية، كعضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2012.

ويأتي هذا القرار تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة هناك.
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