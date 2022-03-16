https://arabic.sputniknews.com/20220316/اليابان-كل-الخيارات-مطروحة-لمواجهة-ارتفاع-أسعار-الوقود-1059969841.html

اليابان: كل الخيارات مطروحة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

اليابان: كل الخيارات مطروحة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن حكومة بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة التي يمكن اللجوء إليها في حال استمرت أسعار الوقود في الارتفاع. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T11:32+0000

2022-03-16T11:32+0000

2022-03-16T11:32+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

اقتصاد

أخبار العالم الآن

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول كيشيدا، أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الجازولين يعد أحد الخيارات، التي يمكن اللجوء إليها في حال استمر ارتفاع أسعار الوقود.وتترقب العديد من دول العالم تطورات الأزمة الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على إمدادات الطاقة العالمية خاصة أن روسيا تحتل مكانة رائدة في هذا المجال وتعد من أكبر مصدري النفط والغاز إلى أوروبا.وبهذا الشأن قال رئيس الوزراء الياباني إنه يجب على الصين أن تتصرف بأسلوب مسؤول في تعاملها مع الوضع في أوكرانيا.وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، بأن طوكيو تعتزم إلغاء وضعية "الدولة الأكثر تفضيلا" في التعاملات التجارية مع روسيا، ضمن إجراءاتها الخاصة بفرض عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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