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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/اليابان-كل-الخيارات-مطروحة-لمواجهة-ارتفاع-أسعار-الوقود-1059969841.html
اليابان: كل الخيارات مطروحة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
اليابان: كل الخيارات مطروحة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن حكومة بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة التي يمكن اللجوء إليها في حال استمرت أسعار الوقود في الارتفاع. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:32+0000
2022-03-16T11:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
أخبار العالم الآن
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول كيشيدا، أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الجازولين يعد أحد الخيارات، التي يمكن اللجوء إليها في حال استمر ارتفاع أسعار الوقود.وتترقب العديد من دول العالم تطورات الأزمة الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على إمدادات الطاقة العالمية خاصة أن روسيا تحتل مكانة رائدة في هذا المجال وتعد من أكبر مصدري النفط والغاز إلى أوروبا.وبهذا الشأن قال رئيس الوزراء الياباني إنه يجب على الصين أن تتصرف بأسلوب مسؤول في تعاملها مع الوضع في أوكرانيا.وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، بأن طوكيو تعتزم إلغاء وضعية "الدولة الأكثر تفضيلا" في التعاملات التجارية مع روسيا، ضمن إجراءاتها الخاصة بفرض عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-وبيلاروسيا-1059599530.html
https://arabic.sputniknews.com/20220315/اليابان-تطالب-بتعديل-مجلس-الأمن-ومنحها-عضوية-دائمة-بعد-العملية-العسكرية-الروسية-1059919768.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن

اليابان: كل الخيارات مطروحة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

11:32 GMT 16.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / POOL
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن حكومة بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة التي يمكن اللجوء إليها في حال استمرت أسعار الوقود في الارتفاع.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول كيشيدا، أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الجازولين يعد أحد الخيارات، التي يمكن اللجوء إليها في حال استمر ارتفاع أسعار الوقود.
كوكب اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا
8 مارس, 04:57 GMT
وتترقب العديد من دول العالم تطورات الأزمة الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على إمدادات الطاقة العالمية خاصة أن روسيا تحتل مكانة رائدة في هذا المجال وتعد من أكبر مصدري النفط والغاز إلى أوروبا.
وبهذا الشأن قال رئيس الوزراء الياباني إنه يجب على الصين أن تتصرف بأسلوب مسؤول في تعاملها مع الوضع في أوكرانيا.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، بأن طوكيو تعتزم إلغاء وضعية "الدولة الأكثر تفضيلا" في التعاملات التجارية مع روسيا، ضمن إجراءاتها الخاصة بفرض عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.

اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
اليابان تطالب بتعديل مجلس الأمن ومنحها عضوية دائمة بعد العملية العسكرية الروسية
أمس, 10:24 GMT
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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