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https://arabic.sputniknews.com/20220316/اليمن-يرفع-أسعار-البنزين-للمرة-الثالثة-في-أقل-من-شهر-1059977614.html
اليمن يرفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في أقل من شهر
اليمن يرفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في أقل من شهر
رفعت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن أسعار وقود السيارات مجددا في محافظات جنوب اليمن وشرقه بنحو 8.8%. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:03+0000
2022-03-16T13:03+0000
أخبار اليمن الأن
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وقال مسؤول رفيع المستوى في الشركة لوكالة "رويترز" إنه بموجب القرار يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 22200 ريال أي نحو 18 دولارا. وأوضح المسؤول أن قرار الشركة برفع الأسعار للمرة الثالثة خلال أقل من شهر يأتي بسبب عدم تمكنها من تحمل المزيد من الخسائر في عملية البيع، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالميا بشكل كبير.واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألفا عام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211103/ارتفاع-أسعار-وقود-السيارات-في-اليمن-بنسبة-22-بالمئة-1050615005.html
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أخبار اليمن الأن

اليمن يرفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في أقل من شهر

13:03 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمحطة بنزين في مصر
محطة بنزين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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رفعت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن أسعار وقود السيارات مجددا في محافظات جنوب اليمن وشرقه بنحو 8.8%.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الشركة لوكالة "رويترز" إنه بموجب القرار يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 22200 ريال أي نحو 18 دولارا.
قوات الحكومة اليمنية، قوات هادي، مأرب، اليمن 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2021
ارتفاع أسعار وقود السيارات في اليمن بنسبة 22 في المئة
3 نوفمبر 2021, 12:38 GMT
وأوضح المسؤول أن قرار الشركة برفع الأسعار للمرة الثالثة خلال أقل من شهر يأتي بسبب عدم تمكنها من تحمل المزيد من الخسائر في عملية البيع، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالميا بشكل كبير.
واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألفا عام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.
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